【被指欠稅禁出境記者會】沒在大馬做生意 張威如：何來欠稅





（檳城13日訊）檳州各姓氏宗祠聯委會前主席張威如強調，他從來沒有欠過稅錢，他在大馬也沒有任何生意，只是買了一些房地產和交通工具。

也是張氏清河堂主席的張威如，昨日準備從檳城國際機場離稅到曼谷卻被移民廳官員告知，他因為拖欠稅務而被禁出國。他今日協同私人會計師石先生，挺他的商界朋友和宗親的支持下，召開記者會。

他說，他所使用的每一筆錢都是透過正當手續、清清楚楚從國外轉賬進入馬來西亞的銀行，並且按照稅收局的規定呈報稅務。

“今天如果稅收局認為我需要繳稅，合理的話我義不容辭。但是不要以勒索的方式，或採取流氓的手段。這樣子我不會接受。”

他說，他曾今年2月20日接獲稅收局的通告，要他在一個月內交代2011至2017年的所有財務，可是在3月7日，就收到了稅收局的信函，向他追討240萬令吉的額外稅務（Pendapatan Lain）。當局在信中列明，240萬令吉是張威如在2012、2013及2015年所必需繳付的額外稅總數。

他認為當局在未滿規定中的30天就下了定論，再者是其本身與稅收局尚在商討之中，應該還有辯論的空間。

“我們已經和稅收局約定，會在5月20日前往雪州萬宜辦公室商討此事，這是雙方都已經同意的日期。”

他說，自己從2011年開始所賺取的錢都是來自新加坡的上市公司，自然在當地有繳稅。他不曉得自己從國外拿錢回來購買產業投資，為何還需要繳稅。

“若是有必要繳稅，我必會依照程序去做，而不應該好像是繳付贖金那樣。”

“希盟政府在馬來西亞改朝換代以後表示要給人民民主和民權，他們做到了嗎？”

他希望此事可以讓首相敦馬哈迪得知，要他知道，自己將權力交給危害人民、不懂為人民謀取福利的人手上是否恰當。

私人會計師：稅收局須發2警告信

石先生說，按照稅收局的標準作業程序，若要禁止欠稅人出國，首先必須給他發出2封警告信，及第三封入稟法庭的起訴信後，才能下令禁止他人出國。換句話說，當局至少應該會在3個月後才會禁止他人出國。

詢及會否就此事採取法律行動追究時，張威如表示，會先徵求法律顧問的意見。

張威如：不曾接獲通知書

張威如說，他一直都有配合並符合稅收局的要求。他是在5月9日開始被禁止出國，那天正好是他捐獻50萬令吉給拉曼大學學院同一天，在此之前，他並沒有接獲任何不可出境的通知。

他說，他大庭廣眾宣布捐款給拉大不是為了出名或炫耀，只是自己熱愛華文教育，他懷疑自己因此不小心冒犯了財政部長。

不過，他強調，這條路（捐錢給拉大）還是會繼續走下去，因為這是華裔子民佔大多數的學府，他有義務堅持下去。

若有證據證明收取政治現金 退出國內社團

張威如被禁止出國消息惹來網民熱議，張威如今日挑戰大家，若有證據證明他收取任何的政治獻金、或一馬公司任何錢，他會退出所有國內社團，從此隱姓埋名，不問世事。

“只要有人證明我拿過任何一方面的好處，我馬上辭掉一切職務。”

“如果有人說我有政治背景、說我有收過任何政治獻金、或與一馬公司有關、或甚至拿過任何的發展工程，請拿出證據。如果沒有的話，請不要在網站抹黑我。”

“你們(網軍)所做的一切會把華社搞到分裂。我們都是華人一族，華人不應該殘害華人。”

形容禁出國如白色恐怖

張威如形容禁止他出國做法猶如白色恐怖，因為大家都在害怕，不過自己也因此接獲很多支持的信息。只是，大家都表明只敢私下支持，不敢露面。

他表示接下來還會把所有的事情在媒體上公布，好讓讓全馬來西亞人知道所有事情的來龍去脈。