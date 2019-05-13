卡迪質疑柔仿傚國陣 捷運計劃地段贈王室

（吉隆坡13日訊）首相辦公室媒體和通訊顧問拿督卡迪耶欣質疑柔州政府在柔新捷運計劃上，可能將相關土地送給柔佛王室，就像前朝政府國陣一般，將土地以低價甚至贈送給王室成員。

“在前朝這已經是很普遍的事，可是，如果希盟州政府也這樣做，就很令人擔憂了，值得大家跟進與關注。”

他在部落格貼文強調，他以個人身份揭發此事，準備面對任何人的反駁，並希望柔佛新任大臣薩魯丁調查此事是否屬實。“我會觀察薩魯丁的表現，也應該給他時間來證明自己。”

卡迪耶欣表示，有關土地原本是聯邦政府所擁有，卻突然轉入柔佛蘇丹依布拉欣名下。

網絡媒體《當今大馬》報導，新山武吉查卡一片用以推行柔新捷運系統（RTS）計劃面積4.5公頃的地段（Lot PTB 23354），在柔佛蘇丹御准劃修改設計兩天后，於2017年11月19日轉入柔蘇丹的名下。根據土地查冊，柔蘇丹並沒有支付任何地稅。

報導稱，柔佛政府原應在2010年把Lot PTB 23354的土地，轉至聯邦土地委員會名下，以交換在丹絨布蒂里的地段興建新關稅、移民與檢疫大廈（CIQ）的條件。

不過，網媒翻閱柔佛土地和礦務局的文件後發現，有關土地不曾轉手給聯邦土地委員會，而是落入柔佛蘇丹手中。2018年12月9日，另一片將被柔新捷運穿越、位於柔佛海峽的2.4英畝水下土地（Lot 45419），也被轉至柔佛王室名下。

根據土地查冊，柔佛蘇丹同樣在未繳分文地契地稅下取得土地。

他也指國民投資機構（PNB）旗下的子公司森那美種植（Sime Darby），被外國公司以王室之名，強行收購土地而鬧上法庭的案例。

“這是前首相納吉的做風，因為他出身貴族，可以放棄政府土地；在吉隆坡也發生過這種事，一名王室成員以1050萬令吉，就得到2萬4000平方米，市值高達7500萬令吉的土地。這是納吉留下的惡習，因為他認為：金錢和資產就是王道。”