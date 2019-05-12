張威如被禁出境 官員指欠稅沒還







（檳城12日訊）3天前捐50萬令吉作為拉曼大學學院清寒子弟助學金的檳州各姓氏宗祠聯委會前主席張威如申诉，他今日要從檳城國際機場出境前往曼谷時被禁止出境，移民局官员告知他，原因是他欠稅沒還。

張威如接受《光明日報》訪問時說，他今日原本要搭乘下午2時的航班前往曼谷，準備明天早上與當地華商拜會泰國國王，但在離境時卻被告知他已被禁止出境。

“我問移民局官員原因，對方幫我查後告訴我说，因我欠稅，所以禁止我出國。”

他說對此事感到莫名其妙，因為從2011年到現在，他都沒有在馬來西亞做過生意，只買了一些房地產和汽車，從來沒有賣過任何房地產賺錢。

“從2011年開始至今，我沒在大馬做生意，為何會欠稅金？”

他說，根據他了解，他是在5月9日這天被列入禁止離境的黑名單，當天很巧合是他捐款給拉曼大學學院。

他說，兩個月前內陸稅收局向他追討近300萬的稅金，他原本5月20日要去內陸稅收局總部解釋此事。

“當局在沒有事先通知下就禁止我出境，我是上市公司總裁和執行主席，很多生意都在國外，我每月都要出國開會，此事對我造成很大影響。”

他對當局的作法表示失望。

檳州馬華本月9日舉辦政治講座，張威如是其中一名受邀的嘉賓，張威如還在現場捐獻50萬令吉給拉曼大學學院清寒子弟助學金。

他當時說，比起一些人捐出的救國基金，50萬令吉是微不足道，但他要以此舉告訴馬華，馬華在這條路上（拉曼撥款課題）並不會孤單，因為還有很多熱心華裔會陪伴馬華走下去。