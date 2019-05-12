美專家：土埋場幅員遼闊 大馬無需建垃圾焚化爐





（吉隆坡12日訊）來自美國紐約環境化學博士保羅科納聲稱，馬來西亞幅員遼闊，絕對有條件採用垃圾掩埋場的方式解決垃圾問題，並以此作為基礎逐步邁向零垃圾機制，完全不需興建在歐美國家眼中相當“落伍”的垃圾焚化爐。

保羅科納博士接受吉隆坡不要焚化爐行動委員會（KTI）的邀請，前來大馬進行講座，同時也在該委員會的陪同下勘察本地的有機農場、垃圾掩埋場及回收廠等。

讓他感驚訝的是，不像日本和其他面積較小的國家，我國的垃圾土埋場非常遼闊，絕對沒必要興建焚化爐。

採掩埋方式邁向零垃圾

“我很困惑，为何在这个新兴时代还有人想要兴建焚化炉，我们不能一直靠著焚烧资源解决垃圾问题，这个在美国是非常落伍的做法；从经济角度来说，焚化炉非常昂贵，从人民的角度来看，焚化对大众健康有害；从全球就角度而言，焚烧是一项不可持续的做法，究竟为何要这么做？”

秉持為社區發聲的保羅科納分析，這有可能是因政治人物怠惰不想組織人民，抑或是與焚化爐公司之間疑有賄賂關係，抑或是背後有更大議程。

傳遞環保不為政府站台

他解釋，這樣的說法並沒針對性，而是從整體來述說自己的觀點，他並沒收取任何人的錢，而是義務協助民眾，傳遞環保知識和方法，也不為政府站台。

他提到，政治人物或政府的思维都是朝著如何摆脱垃圾的方向，但这并不正确，以大马为例，有50%的垃圾都是有机废料，不需土埋或焚烧，而是可成为堆肥的资源。

“我们说的不是焚烧垃圾，而是焚烧著宝贵的资源，当你分类垃圾就会发现有很多可用资源，你可获得土壤堆肥需要的资源，并将之用在农业上。”

分類垃圾善用資源

保羅科納認為，興建焚化爐等同是耗資數十億令吉摧毀有用資源，按常理，政府應該要善用這些錢投資在組織人民和教育工作，因為人類要的是可持續發展的居住環境。

“（可持續性）已成了繼戰爭後全球首要課題，我們擁有任何的東西，就除了可持續發展，而全球暖化就是一個最明顯的示警，告訴我們是時候要做出改變。”

“在興建焚化爐的課題上，政府需和社運人士、企業家、社區等一起合作，倘若執意興建焚化爐只會造成人民與政府之間敵對，未來數年都會因這個課題不停的抗爭和反對，與其這樣，倒不如合作找出大家都理想的解決方案。”

曾成功阻建300焚化爐

保羅科納說，他在過去35年來積極到各個國家分享環保議題，並以環境化學的專業分析焚化爐的弊端，從1985年至1995年，他們在美國成功協助社區阻止了300個焚化爐的興建，直至1997年美國興建了一座垃圾焚化爐，而那也是最後一個。

他強調，不論是採用垃圾土埋場、實施零垃圾或興建焚化爐其實都各有挑戰性和不同的問題產生，但最重要的是選擇正確的方向前進，倘若依賴土埋場和焚化爐，那到最後依然會停留在原點，垃圾問題一直都存在，無法改善。

他表示，垃圾掩埋場應作為一張安全網，不能長期依賴。與此同時，人民和政府須要做的更多，包括分類、循環、再使用、堆肥、維修、零廢棄等，這需社區和工業共同負上責任。

“垃圾分類其實一點也不麻煩，這只是一種習慣的培養，就像你會將洗好的衣服折疊分類，洗好的碗盤也整齊歸位，杯子是杯子，碗盤是碗盤，而不是任由它們雜亂無章的堆疊。”

保羅科納聲稱，大馬目前還沒垃圾分類意識，要踏出第一步是嚴峻的，但仍要做，而不是一昧依靠科技和機器解決垃圾問題。在環保工作上，整個社會需更有組織性、更好的教育及更好的工業設計。

“工業設計模式需改變，倘若一件物品無法被分類、再循環、再使用或堆肥，那麼就不應該生產，我們需要有遠景，朝向一個永續發展的防線前進。”

逐步禁塑料措施正確

保羅科納認為，大馬逐步禁用塑料袋及塑料吸管是正確的措施，發明塑料材質的人無疑是非常聰明的，但消費者也須要有智慧的使用，若只使用一次或幾分鐘便丟棄，且在環境中殘留1000年才能分解，這樣的做法就是沒智慧。

除了塑料袋和吸管，他披露，嬰兒尿布也是一個棘手問題。在美國，20%無法被分類回收的固體垃圾中，其中30%便是嬰兒尿片。

“嬰兒尿片不能被回收，也無法被分解，因此我們會鼓勵父母使用可以再重複穿的尿布，而非一次性尿片。”

他鼓勵，社區應積極分類和再循環物品，而這也能形成一個良好產業鏈，即把餐廳和酒店的有機廢料送到農場堆肥，有了高品質的肥料種植出豐盛食物，又能再回饋到餐廳或酒店；若把舊物品送修成為趨勢，就會有更多維修中心開設，創造更多的就業機會，整個大環境的垃圾問題就能減少。