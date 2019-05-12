領養3異國孩子 不育婦享受不一樣母親節





（吉隆坡12日讯）全国的妈妈们今天感受孩子真诚的祝福庆祝母亲节，领养3名不同国籍孩子的维妮，也享受著温馨及暖心的母亲节。

現年40歲來自山打根華裔家庭的維妮一直渴望當母親，她與外籍丈夫提姆赫倫希望擁有親生骨肉，但事與願違。

“我很渴望寶寶！16年前結婚時，我們希望有3個孩子，在領養最後一名兒童後，我們的家庭變得完整。我們相信領養，能給予有需要的孩子一個家和希望。”

基於一些醫療條件嘗試懷孕不果，維妮決定領養1名兒子及2名女兒。不過，小孩來自不同背景，2名女兒是外籍父母在這裡所生下。

維妮11歲的兒子是在馬來西亞出生，領養他9年後的某一天，接獲兒童活躍分子的朋友捎來消息，一名只有3天大的尼日利亞女嬰在我國誕生。

“她告訴我們，若嬰兒出現時，她會聯絡我們，所以我們就等待。”

她接受馬新社訪問時說，她等了5個月後才等到可以領養該名女嬰的電話，目前該女嬰已3歲。

約10個月後，她通過參與吉隆坡領養支援群組，聽聞1名4個月大的菲律賓女嬰等待收養，於是她領養了該女嬰，目前已經2歲。

領養過程多多繁文縟節

她和丈夫在領養過程面對許多繁文縟節，特別是2名女兒的親生母親是外籍人士。

“要取得他們出生紙，過程相當漫長及枯燥乏味，但我沒放棄。由於他們是由非馬來西亞公民母親所誕生，就算我馬來西亞人合法領養，他們也無法獲得公民權。”

除了處理繁文縟節文件，她也面對其家人無法理解她領養3名不同背景的孩子。

“當提到我們的尼日利亞嬰兒，我們遇到更多阻力。這對我的家人及朋友而言是很難理解。不過，我不會埋怨他們。”

目前領導基督教非政府組織的維妮提到，這些負面反應源自於缺乏接觸及有關領養與融合不同種族的經驗。

不過，她透過更好的溝通，一一克服這些問題。

維妮說，3名孩子的出現，讓其家人凝聚一起，並改變了彼此的生命。

“除了他们有时让我们想要抓头发及发出大猩猩嘶吼声，但看著他们长大，我的心里是充满喜悦及感恩。”

她不會後悔能與3名美麗天使一起慶祝母親節，孩子在她心中擁有佔重要位置。

維妮希望未來領養孩子的過程可以簡化，而有意領養孩子的母親要保持信念及祈禱，同時尋求其他人的支援。