走私集团监视动向避取缔 执法车偷装GPS





（吉隆坡12日訊）走私集團探子疑是在大馬邊境管制機構（AKSEM）執法車輛送廠維修時，偷偷在車後的保險槓上安裝全球定位系統（GPS），以便精準的掌握執法人員的行踪，大膽的行徑令人吃驚。

該機構總監拿督沙哈魯丁聲稱，機構在吉蘭丹的執法人員今年初檢查車輛時，赫然發現，有3輛執法車後的保險槓上被人安裝了GPS系統。

馬新社引述他的談話表示，這些探子​​使用GPS等高科技系統，相信用意是要第一時間掌握到邊境管制機構執法人員的動向。

他在事後已立即下令檢查該機構的所有車輛，以確保其它交通貢都沒被安裝上這類追踪儀器。

走私集團大膽行徑威脅執法員

他不諱言，確實是會有一些探子會想方設法打探執法人員的行動，該機構正在調查，為何上述幾輛交通工具會被人偷偷安裝上有關追踪系統。

“我們不排除有可能是車子送廠維修時被安裝的，我們正在展開調查中。”

沙哈魯丁也提醒執法人員，要警惕來自走私集團探子的武力威脅。

他說，邊境管制機構執法人員都有配備槍械，一旦面對特定威脅時可採取必要行動。

走私集團探子近年來變本加厲的行徑，已令執法人員備受威脅；2016年10月9日，吉蘭丹關稅局便有女官員阿妮莎在一項追捕走私香煙行動中，所乘坐的執法車遭尾隨探子開車撞擊而失控撞樹，導致她在送院隔天傷重不治。