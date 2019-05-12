旺姐：與希盟建設新大馬 盼林吉祥續留政壇





（沙登12日訊）副首相兼希望聯盟總裁拿督斯裡旺阿茲莎希望行動黨元老林吉祥繼續留在政壇，與希望聯盟並肩作戰，因為新馬來西亞仍需要林吉祥一起建設。

對於林吉祥挑戰巫統代主席莫哈末哈山“打賭”，指若首相敦馬哈迪不移交職權給公正黨主席拿督斯裡安華，他將會退出政壇的問題，旺阿茲莎今日為2019年國際護士節主持開幕禮後受詢時說，權力轉移取決於領導層的決定。

權力轉移取決於領導層

她表示希望林吉祥繼續留在政壇，因為建設新馬來西亞是需要共同完成的目標。

早前，莫哈末哈山斷言，馬哈迪不會遵守承諾交棒給安華，同時會在明年製造大選。

對此，林吉祥以其政治生涯作為賭注，指他對馬哈迪更有信心，他願意和莫哈末哈山打賭，若馬哈迪沒把首相職位交給安華，而是解散國會以提前舉行第15屆全國大選，他將會退出政壇，不參加第15屆大選。

山打根勝選 證明希盟支持率沒下滑

受詢及希盟在沙巴州山打根國會議席補選大獲全勝的問題，旺阿茲莎表示這也“打臉”了該些指希盟不再獲得人民支持的人。

她說，希盟在民族復興黨的協助下在山打根補選取得勝利，證明了人民對希盟的支持沒有下滑。

打著為父守土旗幟的30歲行動黨候選人黃詩怡，以11521張多數票如願守住已故父親拿督黃天發打下的山打根國會議席。

另一方面，旺阿茲莎在較早前致詞時感謝所有的護士所作出的貢獻和付出，她說，當她還是醫生時，護士一直是她的左右手，特別是在手術和咨詢期間。

她說，在施行手術時，熟練的護士猶如能讀懂醫生的思想，她們會知道醫生下一樣需要用到的手術刀或儀器是什麼。

“沒有嫻熟的護士幫助我，我無法完美的完成我的工作，而且在我剛執業時，護士除了給予我協助，也給予我很多的指導。”

她說，國際護士理事會（ICN）每年都會為國際護士即擇一個主題，而今年的主題是“護士：領導的聲音－人人享有健康”，這與2017年和2018年的主題相互關聯，因為如果健康不被認為是一項人權，那麼全民健康的目標是無法實現的。

“你們（護士）有能力幫助病人，並將他們的故事轉化為實現全民健康所必需的政策和制度。”

她指出，國際護士理事會道德守則指出，“護理中的核心是尊重人權，包括文化權利、生命和選擇權利、尊嚴權利和被尊重的待遇。

她說，護理照顧是不分年齡、膚色、信仰、文化、殘疾或疾病、性別、國籍、政治、種族或社會地位。

約有3000名來自全國各地的護士出席在沙登大馬農業博物館（MAEPS）舉行的2019年國際護士節。

出席者包括衛生部長拿督斯裡祖基菲裡阿末、衛生部秘書長拿督斯裡陳超明、衛生總監拿督諾希山、衛生部護士組主任東柏雅蒂蘭、大馬護士協會主席莎麗芭。