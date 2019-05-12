【第一時間】希盟執政次年開門紅

民主行動黨這回在山打根國會議席補選以狂勝的姿態成功捍衛這個火箭堡壘，為甫晉入第二個執政年頭的希望聯盟政權取得開門紅，而“代父守土”的黃詩怡報初捷，且贏得極度漂亮，可喻為最佳的獻禮。

隨著在山打根一役扳回一城，意味希盟得以遏止相繼在西馬的金馬崙高原國席、士毛月州席和晏斗州席補選蒙受“三連敗”的頹勢，也可說是為最新民調顯示其支持率持續下滑的希盟“沖喜”，尤其際此希盟政權入主布城一週年更具非一般的政治意義。

希盟一掃“三連敗”霉運

山打根之役乃本屆“509”大選落幕以來所舉行的第8場補選，也是沙巴和東馬迎來的第一場補選。

在這場5角戰中，以“火箭”標誌上陣的黃詩怡得票1萬6012張，以1萬1521張多數票輕取僅得票4491張的主要對手沙巴團結黨候選人曾道玲，另3名獨立人士韓查阿都拉、謝少勇和蘇萊曼沙末各自得票788、178及126張，皆喪失選舉按櫃金。

黃詩怡打贏這場“巾幗之戰”原是毫無懸念，但她在投票率偏低（或因遊子沒返鄉投票，補選未受重視及投票日落在齋戒月所致）至54.4%的情況下，仍贏取比其先父黃天發於本屆“509”大選擊敗國陣（自由民主黨）的林明河而連任時所獲的得票1萬9094張和多數票1萬零98張更為超過，委實出乎意料，相信連她本身及行動黨乃至希盟領袖皆感驚訝。

此外，黃詩怡也締造紀錄，以歷屆最多的多數票當選為山打根國會議員，也是第一位女性山打根國會議員及本屆最年輕的女國會議員。

在某種意義上，由於山打根補選也被視為對沙巴人民復興黨（民興黨）主導的沙巴聯合政府（希盟和民統是另兩個成員）上台一週年後表現的“小考”，初步評估其施政滿意度，所以投票結果一定程度地反映沙巴首席部長沙菲益的政績獲得選民的認同，看來他不須再在意土著團結黨東渡沙巴可能與民興黨搶地盤。

無可否認，也是民興黨主席的沙菲益這回成功扮演希盟“超級助選員”的角色，尤其是充分發揮其影響力，力爭到穆斯林土著選民（約佔45%）投選行動黨，這顯然是黃詩怡狂勝的關鍵，再加上她保住華裔選民（約佔51%）的基本盤，足以抵銷投票率偏低或傳統力挺火箭的遊子大多數未回鄉投票等不利因素的影響。

黃詩怡之所以高票當選，其實不無理由，首先希盟執政中央和聯合民興黨主政沙巴而掌控充裕的資源，以及希盟各成員黨包括中央和州部長級領袖尤其是沙菲益傾全力助選，選舉機器運作順暢，讓行動黨的選情佔盡優勢；其次行動黨主打“發展牌”，祭出“希望扎根，活力山打根”的口號，承諾搞好山打根的經濟發展包括中央提供巨額撥款尤其是落實擴建山打根機場計劃，無疑起著極大的催票效應；其三山打根選民尤其是華裔即使不滿希盟未兌現其大選宣言的大部份承諾，他們仍願意給行動黨機會，或是因為他們相信享有中央及州執政資源的希盟會有能力推動山打根的發展，其四行動黨出自競選策略的考量而安排黃詩怡“代父守土”，山打根選民尤其是華裔悼念和感恩已故黃天發生前的良好選區政務和貢獻以及他當沙巴衛生及人民福祉部長的政績，有跡象顯示選民這種“情意結”這回在其女兒身上一定程度地轉化為對她有利的選票效應。

黃天發在天之靈想必會對其幼女在這場補選的驕人表現深感欣慰，而她也表示當選後要做的第一件事就是到其先父的墳前親自道謝他的培育之恩，她也儼如送給母親張美芙一份最珍貴的“母親節”禮物。

相對之下，行動黨的強勢就是沙巴團結黨的弱勢，黃詩怡的優勢就是曾道玲的劣勢，自沙巴於本屆“509”大選變天，沙巴團結黨退出已分崩離析的國陣後，它應對一場補選也因嚴缺資源包括人力和財力也處於下風；曾道玲猶如是“臨時”匆匆上陣，組織不起有效的競選活動，即使她獲得“同病相憐”的多個本土反對黨包括沙統、沙巴進步黨和沙巴人民團結黨的力挺，但它們與沙巴團結黨所組成的沙巴政黨聯盟顯然不成氣候，而一度瀕臨瓦解的沙巴巫統更是幫不上大忙，所以曾道玲寄望投票率偏低，以及部份選民不滿希盟未能踐諾而爆冷勝選，純屬空想。

沙菲益成了“沙巴老板”

儘管西馬巫統領袖在競選期的尾聲飛抵山打根高調為沙巴團結黨助選，但巫統與伊斯蘭黨“聯姻”的政治效應在“州情”不同的沙巴未能發酵，而前首相納吉所掀起的“Boss Ku”風潮也頓告失靈，正如已成了“Sabah Boss Ku”的沙菲益所說“巫統已經不再掌握穆斯林土著選票”，而這場補選的結果顯示穆斯林土著選民以及郵寄選票和提早投票的軍警相當程度地轉向希盟，這對於甫於補選當天迎來73週年黨慶的巫統來說乃是“噩訊”。

補選塵埃落定後，繼承先父遺志的黃詩玲，以及希盟尤其是行動黨須確保兌現他們曾向山打根人民所許下的競選承諾。

（光明日報／評論．作者：劉漢良）