【中美貿易戰】 特朗普吁華盡快達協議 拖到美大選後更不利

（華盛頓、北京12日訊）中美新一輪貿易磋商未能達成協議，美國總統特朗普警告中國，如果拖到他第二個任期磋商，將會面對更加苛刻的條件。

特朗普在推特發文說，中國在剛結束的談判中受到重創，可能想等待明年總統大選，民主黨重新上台後，可以繼續每年在美國身上榨取5000億美元。

不過，他有信心自己會贏得大選，並提醒中國，假若在他第二個任期才展開談判，到時會更加不利。特朗普表示自己治下的美國取得“史上最棒的經濟與就業數字及更多”，因此非常自信能夠連任。

他說，中方現在行動（達成協議）將會是明智之舉，不過對於目前能夠徵收巨額關稅，他也表示“喜歡”。

條件會更加苛刻

特朗普指責中國對貿易談判中的承諾出爾反爾，因此由上周五起向2000億美元（約8318億令吉）中國商品提高關稅，由10%加至25%，又指示貿易代表展開向餘下約3000億美元（約1.3兆令吉）中國商品加徵25%關稅的程序。這些新關稅要必須等待公眾評論期過後才會生效，預料需要數個月時間。

鼓勵企業在美制造

特朗普還表示，若美國公司想避免受關稅問題影響，做法非常簡單，只要在美國本土生產貨品，就能避過關稅。

中官媒抨美誤判形勢 嚴重低估中方承受力

美中貿易談判觸礁，美國再度啟動關稅戰，中國官媒《環球時報》發表社評，指中美形成邊打邊談的狀態，是國際貿易史上從未見過，亦是出於美國的根本性誤判，以為很易迫北京退讓，但其實搞錯雙方利益關係，亦嚴重低估中方的承受力。社評還批華府不斷對外宣稱是中方出爾反爾，其實根本是特朗普政府想卸責。

社評強調，中國真誠願意與美國通過談判解決問題，願意積極配合，採取必要和力所能及的措施，加速改善兩國貿易不平衡問題，但中國的核心關切也必須受到尊重。

社評認為，面對中國這樣的大國，華府不應該以為強化關稅戰，就可以有更多談判籌碼的不切實際幻想，又指大國的自信及核心關切，不可能被一點關稅壓彎。