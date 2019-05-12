男童搖籃上彈跳遭勒頸 窗簾奪命









（亞羅士打12日訊）11歲馬來男童與2名弟妹在房內玩耍時，意外遭吊掛在搖籃上的窗簾布綑捲勒頸身亡。

此案於昨午4時許在吉北日得拉柏林賓園一民宅內發生，死者為莫哈末諾依曼。

妹見狀向父母求救

據悉，事發前，莫哈末諾依曼在主人房內將窗簾布吊掛在嬰兒搖籃架上玩耍，彈跳時不知何故頸項突然遭窗簾布捆捲，身體就固定在搖籃架上。10歲妹妹發現哥哥口吐白沫不省人事後，趕緊向在另一間房休息的父母求救。

古邦巴素縣警區代主任錢俊曹說，男童父親見狀，趕緊用刀子割開窗簾布及進行人工呼吸，隨後求助鄰居，但送到日得拉醫院時孩子已氣絕。

遺體較後送往蘇丹娜峇希雅醫院太平間剖驗，警方列為猝死案處理。

太平間採訪家屬 記者遭保安掐頸

媒體接獲消息後，連夜趕到太平間採訪，不料在午夜約12時40分，記者與現場數名保安員發生口角和肢體衝突，其中2名記者更被掐頸受傷。

被掐頸的記者陳冠仲在報案書中指出，事發前記者們已順利訪問死者家屬，並在太平間外席地而坐撰寫新聞。突然間，他聽到數名同行與保安員爭吵，過程中他獲悉一名女保安員教唆死者家屬反拍回記者，以便散播在社交媒體。

陳冠仲說，當時他為了記錄案發過程，就拿手機攝錄，不料突遭另一名男保安員爆粗和企圖阻止他拍攝，更出手掐住他頸項。

“所幸當時在旁的一名馬來同行見狀趕緊阻止，但也遭掐頸受傷，該名保安員隨後還通過對講機召喚其他保安員到來。”

他說，他和同行事後決定到籠呀路警局報案，並到醫院驗傷，交由警方查辦。

哥打士打縣警區主任莫哈末羅茲今早受詢時說，警方將依據報案調查。

另外，蘇丹娜峇哈雅醫院就此事致歉，並稱將對付涉及的保安員。