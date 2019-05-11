無驗證碼存款被轉賬 裝修業者戶頭剩87元





（霹靂．布先11日訊）65歲裝修業者申訴，在沒有收到銀行驗證碼或通知下，他的銀行戶頭內4200令吉存款被人轉賬至其他銀行戶頭，令他蒙受損失。而他感到不解的是，他的每日提款限額為3000令吉，這次卻遭人轉賬4200令吉，且過程沒有接獲銀行驗證碼通知。

受害者劉亞明今午在公正黨布先支部主席兼投訴局主任陳煌、副主席慕沙和秘書鄭明發陪同下召開記者會說，這筆款項原本是要用作買貨及發薪水給員工，如今銀行戶頭

遭人非法轉賬，存款只剩下逾80令吉，他只能向朋友借錢以解燃眉之急。

他透露，他於5月8日上網查看戶頭餘額，當時仍有約4200令吉，隔天他前往萬里望

某銀行提款機提款，卻發現戶頭內只剩下87令吉。

“我馬上向銀行職員求助，他們提議我去報案；根據銀行記錄，我戶頭的存款是在本月8日被人轉賬至另一個相信是外勞持有的戶頭。”

他說，銀行戶頭已被凍結以進行調查，他只好在另一間銀行開設新戶頭。

“銀行職員說追回款項的機率不大，但我希望銀行可以作出賠償。”

陳煌認為，銀行應保護客戶權益，如今發生非法轉賬事件，銀行卻需時兩星期調查，他擔心到時非法轉賬者已逃之夭夭。

“銀行應即時處理此事，給予事主交代；必要時我也會將報案書及相關資料呈交給國家銀行，並作出投訴為事主討回公道及賠償。”

他呼籲市民謹慎，應時常檢查銀行戶頭餘額，避免銀行戶頭內的餘款遭人盜領或轉賬，造成損失。