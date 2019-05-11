【山打根補選 正式成績】11521多數票希盟狂勝 黃詩怡為父守土成功

（山打根11日訊）打著為父守土旗幟的30歲行動黨候選人黃詩怡，以11521張多數票如願守住已故父親拿督黃天發打下的山打根國會議席，多數票比大選時還多出1423票，成績亮眼。

希盟也借著這場509大選以來的第8場補選，以壓倒性勝利終結在西馬補選3連敗的局面。

黃詩怡共獲得1萬6012票，沙巴團結黨候選人拿督曾道玲4491票，3名獨立人士韓查阿都拉788票、謝少勇178票及蘇萊曼126票，3人都痛失按櫃金。

這場補選的投票率只有54.4%，而第14屆全國大選則有70.77%，在如此低的投票率下仍取得比大選時更高的多數票，顯示了行動黨在山打根的支持力度，而且，還奪下多個穆斯林土著選區。

此次投票率偏低的因素，相信是遊子沒有返鄉投票、補選未受重視及落在齋戒月所造成。

黃詩怡與母親及行動黨領袖們在確認勝利後，便前往計票中心等候選舉官公布正式成績。

在509大選中，已故黃天發獲得1萬9094票，以1萬零98張多數票擊退國陣候選人拿督林明河。他於3月27日因心臟病逝世。

沙巴州警察總監拿督奧瑪指出，此次補選情況好，警方共接獲12宗投報，最後一宗投報是今天凌晨12時涉及賄賂選民的投報。

山打根國席補選成績：

1.韓查阿都拉（獨立） 788票（沒收按櫃金）

2.蘇萊曼（獨立） 126票（沒收按櫃金）

3.黃詩怡（行動黨） 16012票（中選）

4.謝少勇（獨立） 178票（沒收按櫃金）

5.曾道玲（沙巴團結黨） 4491票

多數票 11521

投票率 54.4%