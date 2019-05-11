非法回收廠阻攔取締 反鎖官員 恐嚇居民

（瓜雪11日訊）瓜雪縣議會執法組前日展開取締毗鄰沙沙蘭漁邨一間非法回收工廠，卻遭業者拒絕配合，不僅阻止執法官員充公物品，還一度將官員反鎖在倉庫內，甚至恐嚇附近居民、商家和縣議員，行徑囂張。

業者因涉嫌恐嚇刑事行為，瓜雪縣議會、沙沙蘭漁邨邨民和商家、縣議員都個別前往警局投投，促警方盡快將業者繩之以法。

瓜雪縣議會執法組主任魯迪披露，沙沙蘭漁邨大街商店今年初開設了一家回收廠，收集了大量垃圾和廢塑料以進行再循環，卻引發許多衛生及民生問題，令附近邨民和商家投訴。

無視縣議會開3罰單

他說，縣議會前後已開出3張罰單，但業者置之不理，縣議會唯有發出停業通知信（notis henti peniagaan）。

他表示，雖然縣議會已給予業者充足時間清理或搬遷，但業者卻冥頑不靈，視通知信為無物，繼續營業。

他補充，瓜雪縣議會是在本月9日（星期四）出動執法組展開取締行動，但業者不願配合，尤其是在執法官員要充公回收物時，業者竟然反鎖執法官員。

“縣議會如今已查封這間工廠，但業者的舉動屬阻差辦公，且涉及刑事問題，所以我們已向警方報案。”

魯迪聲稱，任何進行回收廢鐵的業者，都必須遵守地方政府定下的條例，若業者不肯遵守或違例，縣議會有權採取行動，包括查封。

他解釋 ，因執法官員不具逮捕權力，所以當時為避免釀更大沖突，執法官員沒有太激進。

他希望警方採取必要行動，而縣議會未來不排除會再次取締回收廠，或要求武吉阿曼派員一起展開聯合取締行動。

“縣議會不排除要求國能公司或雪蘭莪州水務管理公司切掉回收廠的水供和電供。”

登門威脅縣議員

瓜雪縣議員林燿明聲稱，作為領養沙沙蘭的縣議員，由於多次接獲居民投報，才會轉達給縣議會採取行動。但業者卻“怪罪”他，並致電大罵他，還登門語帶威脅。

他表示，因有感生命受威脅，他之前已向警方投報；因對方近日再登門恐嚇，他已二度報案。

垃圾放荒置油站恐引火患

沙沙蘭漁邨居民披露，業者不僅回收大量廢塑料和廢鐵，也將這些垃圾集中放在旁邊的空地，而空地下方是早前荒置油站儲存汽油的地方，令他們擔心若發生火患，恐引發爆炸，對漁邨安全帶來威脅。

據了解，非法回收廠坐落在漁邨外的商店，業者租下兩間單位作為回收廠。

質問居民是否有投報

居民強調，漁邨都是木板屋且相連，一旦發生火患恐一發不可收拾，絕對不能掉以輕心。

他們也擔心這些垃圾衍生衛生及環境問題，包括居民每日早晨都能嗅到工廠飄過來的臭味，影嚮健康。

“堆積垃圾很容易造成蚊蟲滋生，我們已多次向縣議會和縣議員投報，但業者依然故我，甚至數度恐嚇或質問居民是不是曾向縣議會舉報，令人害怕。”

“由於業者涉嫌恐嚇，我們也集體向警方投報，要求警方採取行動。”