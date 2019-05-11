齋戒月夜間祈禱時段 哥市會鼓勵商家關店

（哥打峇魯11日訊）哥打峇魯市議會已向市內清真寺周邊的餐飲店發出通告，希望商家給予配合，在齋戒月夜間祈禱時段暫停營業，以鼓勵穆斯林進行開齋後的夜間祈禱（solat sunat terawih）。

哥市議會主席端再納阿比丁表示，這項指示並非強制性，他們只是鼓勵商家，希望獲得他們的配合，盡可能在齋戒月期間的晚上8時30分至上10時，暫停營業。

他說，目前階段，市議會只向清真寺周邊的餐飲業者派發通告，派發工作是從星期五開始。市議會人員會盡快的將通告派發給相關業者。

日前，吉蘭丹州政府已宣布不再強制性指示食店在齋戒月期間的晚上8時30分至10時停止營業。不過，哥打峇魯市議會還是發出通告“鼓勵”店家關店1小時半。

另一方面，白宮咖啡室業者蕭慧婷受詢時證實，該店已接收到市議會的通告，不過他們會如常營業。

“市議會在通告中已闡明，這不強制性的指示，那我們的生意還是必須做的，所以會照常營業。”

她指出，該店的營業時段，分別是早上8時至下午1時，以及晚上8時30分至12時30分左右。

“齋戒月期間，馬來人客戶白天都不上門，晚上又是馬來人光顧居多，如果暫停業營，不就等於不用做生意嗎？肯定對我們的收入造成很大程度的影嚮。”

另外，吉蘭丹華商咖啡旅餐公會會長林增輝說，並非所有飲食業者都有收到這份通告，不過既然是屬非強制性的指示，此事就明朗了。