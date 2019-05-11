【513事件50周年紀念公祭】鄧章欽：國民有知情權 應還原真相







（雙溪毛糯11日訊）雪州行政議員拿督鄧章欽強調，還原513事件有其重要性，因為國民都有知情權，掩蓋历史無法對國家未來帶來建設，甚至還淪為一種悲劇。因此，唯有真正勇敢對历史批判及斥責，方能成為一個偉大的民族及國家。

他今早出席“513事件50周年紀念公祭儀式”致詞時表示，迄今仍無法確定相關事件的具體罹難者人數及背後起因。

他說，國家有必要讓後代厘清事件來龍去脈，讓過去的真相浮出，才能為國家未來建設帶來實際意義。

他解釋，我們須留下一個正確历史給後代，讓國民知道到底有關事件是否有主謀、如何發生，國家須向國民清楚交代。

“教科書把有關事件淡化、竄改甚至抹去，那是一種悲劇。”

“雖然相關事件的檔案解密不在行政議會管轄範圍，但我仍選擇站在支持的一方。”

建議513墓園列為文化遺產

配合紀念活動“解惑”的主題，513系列活動工委會主席陳亞才在致詞時提出了2大訴求，即解密及開放檔案、513墓園納為雪州保留地及文化遺產。

他希望政府將相關已過50年的檔案解密，以解開國民對事件的迷惑，確保相關事件不再成為恐嚇、挾持所炒作的課題。

他強調，50年或以上的文獻檔案應開放,以讓學者專家在更充分的史料支持下，全面反映历史的真相。

針對上述墓園成為保留地的訴求，鄧章欽保證，相關程序工作可在數月內完成。

他解釋，現在進行細節的工作包括測量該墓地面積範圍，下一步進行文件資料收集，過後再交由雪州行政議會列為保留地。

為紀念此事件，維護513墓園工委會、林連玉基金屬下文化資產保存基金、隆雪華堂民權委員會婦女組以及青年團共同在雙溪毛糯513墓園聯辦“513事件50周年紀念公祭儀式”，與社會大眾悼念罹難者。

儀式也邀來各宗教代表進行聯合祈禱儀式，同時鄉音考古工作者張吉安及馬來笛與簫的演奏者餘家和也在現場朗誦詩人傅承得的兩首詩歌。

宗教代表包括佛光山副住持如行法師（佛教）、大馬道教協會會長嚴家健（道教）、雙溪毛糯醫院伊斯蘭教堂伊曼阿都哈林（伊斯蘭教）、天主教吉隆坡總教區神父黃大華（天主教）、吉隆坡福音堂長老卓光漢（基督教）、斯里斯瓦蘇巴馬廉代表卡拉德維（興都教）。

出席者有包括萬撓州議員蔡偉傑。

幸存者：失8親人難忘痛苦

513事件幸存者吳震通（65歲，德士司機）聲稱，他至今都無法忘懷50年前此事件所帶來的陰影，更是揮之不去的回憶。

他說，很多長輩要他忘記，但他辦不到，事件深深印在腦海里根本忘不了。

他在513事件中痛失了8名親人，這悲劇帶來的痛苦是無法用時間抹殺的，但他絲毫沒有責怪政府，僅是希望這個历史可讓國民銘記於心，共建種族和諧關系。

他聲稱，他對當年事件的真相極為困惑，無法了解各族向來和平相處因何事而引發暴動，因此希望政府可解密檔案，以還全民這項历史的真相。