7人澄清非金主與同謀 切割賴彩雲

（吉隆坡11日訊）滿星雲（Monspace）集團創辦人拿督斯里賴彩雲因涉嫌非法推廣直銷計劃及無執照經營直銷被控。7名政經文教界人士澄清，他們與賴彩雲沒有生意上來往，也非幕後金主及同謀，更不是金字塔計劃會員。他們無奈躺著也中槍。

網絡流傳一則帖文及多張照片，稱與賴彩雲合照的人士都是賴彩雲的幕後金主及同謀。帖文寫道，“各位請認清楚賴彩雲背後的金主、財主、黨羽、千（親）朋好友，提防老千大集團！”，帖文附上的照片中，被圈起的人士包括馬來西亞網絡總商會創會總會長拿督斯里蕭家鋒、環球經濟貿易文化促進會總會長拿督斯里江德發、署理會長拿督斯里陳雅峇、馬來西亞阿茨海默症防護協會永久名譽總會長拿督張孟晉、馬來西亞女性領導網絡組織副會長廖藝珍、華總資訊媒體委員羅勇年及輝煌人生文化出版社社長孫浩鑫等。

7人今日召開新聞發布會時說，他們會對散播不實傳聞的社交網站專頁管理員保留法律追究，並要求涉及管理員透過正規媒體公開道歉。

稱掌握造謠者資料

蕭家鋒說，受此事件牽連的有逾20名海內外各界人士，並稱自己已掌握被稱為“菜狗明”的網絡霸凌頭號人物的資料。“若沒有報道這起事件，他們還會有後續行動。”

他指出，企業家一路走來不易，不少受牽連的企業已經營逾20年，網絡謠言可一夕之間損害企業家辛苦建立的誠信及名譽，也影嚮企業帶動經濟效應及提升我國經濟發展。

他說，幕後操手利用個人仇恨散播不實言論，網民則當起審判官，使受牽連的企業家遭遇不公平的對待。

他指出，執法單位可援引多項法律條文如1998年通訊及多媒體法令第233條文（濫用網絡設施及服務）或刑事法典第504條文（蓄意煽動破壞和平的誹謗）等對付散播謠言者。

與賴彩雲沒生意來往

張孟晉說，網傳照片是於去年在公開場合拍攝，並強調他們與賴彩雲並沒有生意來往。孫浩鑫指出，我國是法治社會，並希望能藉由此事件教育網民，勿人雲亦雲、留下惡意評論或轉發未經核實的網絡謠言，需為自己的言論負責人。

促政府正視網絡霸凌

蕭家鋒指出，我國網絡霸淩問題嚴重，希望政府嚴厲看待網絡霸凌事件，成立小組解決相關問題。

他說，他成立網絡總商會是因他早在3年前覺得我國網絡言論已失控。

他建議政府應管制社交媒體群組和版主，以防網絡煽動性言論影響缺乏相關知識的年輕人或很少接觸正規媒體的群體。

蕭家鋒解釋網絡霸凌的運作方式；他說，版主在所設立的專頁撰文，再透過群組散播包含污衊、誹謗及人生攻擊的言論。

他說，此舉是為了向受害者索取網絡保護費，或索取向一方收費後，依據要求向他方發起網絡攻擊。

他說，有者被威脅若不服從他們的指示，便將事主或其家屬的照片發布至帶有色情元素的網站，制造賣淫或販毒謠言，被威脅者最終會因承受不了壓力而成為他們的傀儡。

“無形的威脅比現實威脅更大，因此稱呼他們為網絡黑社會。”

若發現類似霸淩事件，他希望各界人士勇敢站出來，並呼籲若受到網絡霸淩或看到網絡霸淩言論的民眾，可先到大馬通訊及多媒體委員會（MCMC）報案，再向警方及通訊及對媒體部投報，也可進行民事訴訟。部分涉及者已前往警局報案。