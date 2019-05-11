點評希盟部長表現 蔡細歷讚財長清楚目標

（吉隆坡11日訊）希盟上台執政1週年，馬華前總會長丹斯里蔡細歷逐一點評希盟部長的表現；他認為，行動黨秘書長兼財政部長林冠英的表現令人印象深刻，因他懂得在國家經濟走下坡時，定下增加國庫的目標。

他說，林冠英宣布把今年稅收目標提高至1500億令吉不是簡單的目標，但他勇於定下方向，顯然清楚自己的工作目標。

蔡細歷也點評交通部長陸兆福和通訊與多媒體部長哥賓星是少說話、多做事的部長。

至於國防部副部長劉鎮東，他說，劉鎮東不會胡亂發言，說一即是一，二即是二。不像一些（希盟）部長，談論飛天車計劃、教育政策擺一旁，卻宣布白鞋換黑鞋政策、油棕價格低靡時，建議園主改種植其他農作物，成為全國笑柄。

蔡細歷接受網媒《透視大馬》訪問時說，至少需要2至3年時間來評估希盟政府的成績，不過，一些部長肯定是沒有工作（履行好職務）。

執政黨唯藍眼堪稱多元

談到巫統和伊斯蘭黨的合作，蔡細歷認為，巫伊合作必定得到絕大多數馬來人支持，盡管華人不贊成，卻無法否定兩黨的合作。

“華人可以繼續做夢，理想化的多元種族、多元宗教，如今執政黨中，土著團結黨、國家誠信黨都是單一族群政黨，只有公正黨稱得上多元種族政黨。”

詢及馬華目前只剩下一名國會議員，即馬華總會長兼亞依淡國會議員魏家祥的前景，蔡細歷認為，以反對黨表現而言，魏家祥的表現不錯，令人感到惋惜是剩下他一人孤身作戰。