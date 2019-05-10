母親家中猝逝 憂鬱兒緊閉門窗伴屍4個月

（柔佛．東甲10日訊）一名八旬老婦於數月前在住家去世後，其罹患憂郁癥的獨生子為免母親死訊曝光，而緊閉住家門窗，然後獨自在家伴母屍約4個月，以致母親屍體被發現時已變乾屍。

據悉，事發後，這名年逾40歲的獨生子曾一度阻止親友探訪，直至死者侄女馮湘清周五打算再度上門，才揭發這宗悲劇。

周五下午3時30分左右，85歲老婦馮錦瓊的遺體在東甲黎明花園一間雙層排屋（即東甲啟明一小大門對面）被發現，相信她因已離世約4個月，所以，坐在客廳椅子上的她，遺體已變幹屍。

據了解，她生前是與患有憂郁癥的獨生子相依為命。

死者侄女馮湘清披露，她曾在農歷新年期間探望姑姑（死者），當時，姑姑還健在，可是到了清明節期間，她準備再度探望姑姑時，便遭其獨生子阻攔，因此，她當時並未順利見到姑姑。

直至周五，她心血來潮想前往探望姑姑時，才從姑姑的獨生子口中獲悉姑姑已往生，於是，她便在友人協助下，前往東甲警局投報。

據悉，死者的兒子在警方查案官沙尼抵現場調查時，指其母親是於1月13日在進食後便沒動靜，所以，他讓母親繼續坐在原本坐的椅子上，日夜伴著母親，就連自身平日也都在母親的遺體旁進食。

這名獨生子也把住家門窗緊閉，以免蒼蠅飛入，繼而散發出臭味。

警方周四進入屋內把死者遺體裝入袋內後發現，死者斃命的現場留下屍液的痕跡。過後，數名警員把死者的遺體擡出屋外。

由於馮湘清指曾於農歷新年（2月份）見過死者，相信其死亡日期與其獨生子所說的有出入 。

據了解，死者的丈夫於數年前因發生意外不幸身亡後，遺下死者及獨生子相依為命。

一名華裔女鄰居說，她在清明節時期曾聞到臭味，初時，她以為是死者大小便所發出的異味。

“這段時間，我曾看見死者的兒子從屋內取出黃色液體往屋前的溝渠倒，但沒料到那可能是死者遺體流出的液體。”

東甲警方接獲投報後，馬上派出查案官沙尼見習警長前往事發現場調查，但初步從屍體外觀察，未發現任何可疑傷痕，真正死因還有待法醫的驗屍報告出爐才能得知。

死者的遺體已被運往東甲醫院太平間。