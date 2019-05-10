父親猝死客廳 7歲女伴屍多天

（雙溪大年10日訊） 相依為命的父親突然猝死在客廳，7歲女儿嚇到躲在房里好多天，直到今天下午鄰居嗅到惡臭才揭發此案。

48歲死者鍾煥九（譯音）与女儿住在斯里旺花園一間出租的單層排屋。

据了解，死者前妻為越南人，但數年前已經离開父女兩人，而男子租住該單位已有約6年。

鄰居指出，他們一開始以為死者家里或有其他動物死掉，但臭味一天比一天重，他們才走近房子查看。

鄰居從窗口發現男子全身發黑橫尸在客廳內，大門深鎖，但客廳大量的酒瓶，卻沒有看見到死者女儿。

警方接到投報后，破門而入，而居民告知死者尚有一名女儿后，警方在屋內的主人房，找到卷縮在房內一角的女儿。

由于死者女儿餓了好几天，被救出后，鄰居給她吃飯。

鄰居指出，死者為人和善，而女儿平時會到鄰居家游蕩，但這几天都沒有看到死者或其女儿。

死者女儿是在本地一所華小的特殊班就讀，連日沒有用餐，鄰居也指她瘦了很多，并給她食物用餐。

鄰居指出，死者喜歡喝酒，而且也從越南妻子處學會釀酒，并賣給上門的孟加拉外勞。

他們指出，死者的越南妻子在3至4年前离開，但死者并不允許對方把女儿帶走。

死者女儿缺課一週

据了解，死者女儿最后一次去學校上課是在上周四，意味着她已經缺課一周。

事發后，女童的學校校長和特殊班老師，亦赶到現場察看女童的情況。

至截稿為止，死者的2名兄弟已經接到消息并已經赶至現場。