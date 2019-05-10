640公里東鐵復工 分包商投標月底開放

（關丹10日訊）馬來西亞鐵道銜接公司（MRL）表示，隨著長達640公里的東海岸鐵路計劃（ECRL）複工，月底將開放分包商資格預審（Pre-Q）投標申請，歡迎全國有興趣參與的工程公司、基礎設施和建築公司企業提出申請。

該公司今日發文告指出，通知書將由東海岸鐵路計劃承包商、採購、建設和獲授權（EPCC）的中國交通建設公司（CCCC）於本月13及14日（星期一及二）刊登於各報章，以開放機會給國內符合資格的企業參與40%東鐵的土木工程。

競標資格預審申請將開放給持有大馬建築工業發展局（CIDB）G3至G7級別，並擁有至少2星等級評分的有經驗建築承包商。

文告表示，我國公司所參與的工程，已由原先30%增加至40%，希望符合資格者捉緊機會踴躍參與，以成為建築東鐵一分子。

****參與工程增至40%

申請必須於本月29及30日內，呈交到中國交通建設公司位於雪蘭莪數位創意中心（SDCC）開設的櫃台。

分包商資格預審將會由馬來西亞鐵道銜接公司與中國交通建設公司共同評審所有收到的競標書，以選出和列出具潛能的公司，以在下一階段進行遴選。

文告指出，評審委員會在對承包商進行資格預審和評估時，實行嚴格的道德和操作準則，只有成功的申請者才會被通知有關工程下一階段的內容。

文告也指出，成功競標的分包商會負責有關土地工作、打樁工程、土地改良、結構、街道和區域對齊的建築物。

當局期盼在本地公司積極參與下，可對本地建築業和建材業帶來經濟以外，其他更多正面的效應，並樂觀看待這項耗資440億令吉的工程可於2026年12月31日完成。