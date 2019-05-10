擬新法令取代 年內廢煽動法

（布城10日訊）首相署部長拿督劉偉強透露，政府已在內閣會議廢除1948年煽動法令，預料會在今年內落實。

他說，政府已在內閣會議議決廢除此法令，目前正在探討加以落實的數項因素。

他日前配合希望聯盟執政一周年接受記者訪問時說：“我們要确保，并不一定是所有的言論都構成煽動，因為我們要确保特定的言論可享有一些的自由……但我們不是在允許所有人恣意的誹謗我們的君主和領袖。”

政府將推新法令取代

他說，在廢除此法令后，政府將推出新的方式，以取代它。

劉偉強展望在今年內廢除煽動法令，包括探討制定新法令加以取代，或納入刑事法典中。

他透露，他和負責團結事務的瓦達姆迪，以及負責宗教事務的慕加希和通訊及多媒體部長哥賓星將共同研究煽動法令的新公式，包括制定一項新法令來取代煽動法令，或者將特定涉及污衊統治者的部份納入刑事法典中。

“政府必須要確定什麼樣的言論才屬於煽動，因為之前的定義很狹隘，因此，政府必須要提供一些言論自由，但不允準人民隨意誹謗統治者、領袖和政治人物。”

他稱，內閣已決定廢除煽動法令，並由內政部負責，政府將會聽取各方的意見和考量各種因素才做定奪。

“政府希望煽動法令能在7月份提呈國會，不然就會在10月份提呈。”

廢除1948年煽動法令是希盟競選宣言中的承諾之一，內政部在上月也發聲明，指政府已經成立了特別委員會和技術委員會，探討所有6項內政部管轄的法令，包括2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）、1959年防範罪案法令（POCA）、2015年防恐法令（POTA）、1984年煽動法令、2012年和平集會法令（APA）和1984年出版及印刷法令（AMCP）。特別委員會和技術委員會的成員，包括總檢察署和警方代表、律師公會、人權委員會的成員，以及法律界人士和學者。

鑒定126條法令需修訂或廢除

劉偉強指出，政府已經鑒定了126條需要修訂或廢除的法令，預料需要費時1至5年來進行這項工作。

他說，很多法令都是前朝時政府時制定，而很多惡法也是在英殖民時代和國家獨立時代已存在，需要加以檢討。

他說，由於各項法案涉及不同的部門，因此，該部必須事先了解相關的部門意願，而他已獲得所有部門提呈的資料，以便進行接下來的工作。

廢死牽涉人命 政府不易做決策

針對廢除死刑一事，劉偉強坦誠，因牽涉人命，政府要做決策並不容易。

他透露，他接獲很多死者家屬的哭訴，也有死囚家屬申訴親人甚至被關了32年都還未被問吊。

另外，針對調查司法舞弊的司法皇委會遲遲未有下文的問題，劉偉強指出，政府已同意設立皇委會，目前正等待總檢察署去制定職權範圍。

上訴庭法官哈密在2月14日的書面證詞中揭露各種司法黑幕，包括法官勾結私人界騙取公款、已故行動黨主席卡巴星的煽動案和公正黨主席安華的第二宗肛交案均受到干預等。

首相在今年2月20日在律師公會和人權委員會的呼籲下宣布設立皇委會調查司法不端行為。

黨鞭制導致修憲受阻

劉偉強說，黨鞭制導致政府在尋求修憲時面對阻礙，因此，最保障的仍是獲得國會2/3多數議席。

他說，政府在尋求黨派支持通過修憲是很主觀的，因為一些議員盡管最初答應了，但後來卻受到黨鞭的指示而投反對票。

他稱，這個現象在政府提呈聯邦憲法1（2）條文修正法案二讀時就已顯現，他最初了解到這些議員會支持，但最終收到黨鞭的指示而反對。

“最保障的做法就是政府取得2/3的多數議席，即148席，才更有把握，交由首相和黨魁去呼籲反對黨議員的加入。”

他說，所有涉及需要修訂憲法的法令，都需要獲得國會2/3多數議席的支持和通過。

針對4名希盟議員未出席投票是否受到對付問題，他說，一些議員已提早申請出國官訪，而且也獲得內閣的批準。

他認為，一切交由各黨的黨鞭去跟進4人缺席的原因，因為如果因4票而無法通過，這4人就需負起責任。

部長職務未憲報 伊黨促政府解釋

（吉隆坡10日訊）伊黨總秘書達基尤丁指出，內閣職務的憲報是不容掉以輕心的事情，政府必須給予合理解釋，否則辭職謝罪。

達基尤丁是針對掌管法律事務的首相署部長劉偉強媒體聯訪時說，內閣職務至今仍未憲報而在文告中要求內閣給予解釋。

他說，政府不應該把內閣委任憲報視為瑣碎之事，因為它涉及內閣職務的合法地位，及內閣部長履行權力的（法律）效力。”

伊黨促請劉偉強、政府首席秘書依斯邁巴卡及總檢察長湯米湯姆斯給予解釋。

根據《當今大馬》報導，劉偉強在接受聯訪時透露，各內閣部長的職務還未憲報。他說，這相當有趣，政府首席秘書已經同意發出部長職令。“我們其實討論了這個課題，但至今為止，我想我們還在等待憲報。”

劉偉強是受到記者詢問各部長的職務是否已按照《1969年部長職務法令》憲報公布時，這樣作出回應。

他也坦言，部長職務未憲報多少影嚮部長的工作，甚至聘用員工及一些付款、薪資也受影響。根據聯邦憲報，去年5月9日政黨輪替後，只有首相馬哈迪的職位於同月22日公布在憲報上。