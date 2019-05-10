【砂太陽能舞弊案】控方修改控狀再提控 羅斯瑪仍不認收賄





（吉隆坡10日訊）前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪早前被控收取Jepak控股有限公司500萬令吉賄金，以讓該公司獲太陽能系統合約一案，控方今日修改控狀後再次提控，惟羅斯瑪同樣否認有罪。

68歲的羅斯瑪今早身穿白色馬來服裝出庭，她在通譯員念出經修改後的控狀後，在地庭法官阿祖拉面前不認罪。

主控官拿督杜蘇基在案件重新過堂時告訴法庭，控方要修改原本控狀中的犯罪地點。

原本控狀提及，羅斯瑪是於2016年12月20日，在位於大使路私邸犯下上述罪行，惟修改控狀後，她被控於2016年12月20日，在布城第10區首相官邸犯罪。

據控狀所指，羅斯瑪涉嫌通過前首相特別事務官拿督里紮（45歲）向賽迪阿邦山蘇丁（60歲）為自己收取500萬令吉，作為協助Jepak控股公司獲砂拉越369間鄉區學校太陽能計劃價值12億5000萬令吉合約酬勞。

她被控抵觸2009年反貪污委員會法令第16（a）（A）條文（索取或收受賄賂），可在相同法令第24（1）條文下被治罪；若是罪成，可判坐牢最高20年及罰款不少過賄金的5倍或1萬令吉，視何者為高。

此外，杜蘇基也告訴法庭，控方已向高庭申請修改控狀。

高庭訂在本月28日為此案進行案件管理，同一天，法庭將擇訂聆審轉移案件的申請。

阿祖拉擇訂6月25日重新過堂。

羅斯瑪的代表律師團以拿督阿克柏丁為首。