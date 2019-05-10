檳論壇成員發動聯署運動 促敦馬拒絕南部填海







（檳城10日訊）檳城論壇代表兼前檳島市議員邱思妮今日發動“拯救檳城！拒絕三島填海計劃”的聯署運動，要求首相馬哈迪介入和取消檳島南部填海計劃。

邱思妮今日凌晨發動這項聯署運動，除了馬哈迪，聯署的另外4名接收對像包括副首相旺阿茲莎、檳首長曹觀友、聯邦直轄區部長卡立沙末和能源、工藝、科學、氣候變化和環境部長楊美盈。

檳州政府打算通過南部填海計劃建造3個人造島，除了為落實交通藍圖籌資，也作為檳城的未來發展用途，但邱思妮在該聯署運動就列出20個反對理由。

她籲請身為國家實體規劃理事會主席的敦馬哈迪基於聯署列出的理由，拒絕南部填海計劃。

盼獲萬人支持

截止今午2時許已有325人簽署，她受訪時說，雖沒設下簽名人數的目標，但她希望能獲得1萬人支持，越多就更好。

至於會定下多長時間來收集簽名、提呈給馬哈迪等，她表示目前仍言之過早，一切視情況而定。

她也指出，檳城雖被賦予山海和喬治市世遺區，但如今正處於十字路口。

“我們對檳城的願景是什麼？擴充目前汽車為主的水泥城市，以致吞噬我們的高山和海洋？還是要為全體居民，營造一個充滿智慧、綠意、減少開車、具連貫性和宜居的檳城？”

她提醒，講究審慎理財和社會兼容的永續發展策略，可以帶來強大的經濟成長，而各造有義務為當下和未來世代留下一個更好的地球。

另外，她指出，檳島南部填海計劃環境影響評估報告（EIA）在4月29日公開展示長達一個月，但目前為齋戒月，而此計劃受影響的許多為巫裔漁民，因而希望可延長公開展示環評報告2個月。

20個反對理由

1.南部填海會毀掉檳城最豐富的漁業區

2.4817名淺海漁民的生計岌岌可危

3.霹靂也會感受到采砂的衝擊

4.檳城質樸的南部海灘將毀於一旦

5.沿海棲息地和海底生活將被毀滅

6.該計劃在面對氣候危機方面不計環境的後果

7.落實460億令吉的檳城交通藍圖是蒼白無力的借口

8.填海的其它理由令人質疑

9.對填海地的需求不是基於土地短缺，而是失敗的規劃

10.檳州政府在推行這項計劃上不透明

11.此項投機性的發展是建立在貪婪而不是需求上

12.填海造島的保養費會加重州的負擔

13.馬來西亞不需要另一個“森林城市”

14.州政府應照顧現有的居民，不是未來買家

15.規劃和管理程序缺乏透明，意味含有隱藏議程

16.此項具有風險的計劃或令州政府陷入財務困境

17.風險太大但公共利益太少

18.可以採用更好、更便宜和更快（落實）的方案

19.解決方案應服務多數的檳城人

20.解決方案一定要符合社會正義原則