回應財長譏到山打根教貪腐 納吉：我教選民買廉屋

（八打靈再也10日訊）前首相拿督斯里納吉調侃財政部長林冠英，自己到山打根助選不是為了“教選民貪腐”，而是教他們“如何廉價購屋”。

隨著納吉即將來到山打根助選的消息傳開，林冠英昨晚在山打根一 場政治講座會上譏諷納吉來山打根的用意“是否為教導人民如何腐敗？”納吉隨後在臉書撰文“禮尚往來”，以7個要點“回敬”對方的言論。

“誒不是，我去那邊不是要教導貪腐。我去那里只是要討論，如何從跟州政府有商業聯系的賣家手中，購買遠比市價低的房屋。

“然後，我要討論在法庭開審3週的貪腐案，就這樣撤銷20名給予供證的的證人，讓反貪會都感到驚訝。”

納吉續調侃，他到山打根會跟選民討論在2013年就被授予、耗資63億令吉的檳城海底隧道為何在17年後（2030年）才建成。

“同樣的，為什麼耗資3億500萬令吉的檳城海底隧道計劃報告用了6年時間，至今依然無法出爐。

“我還會談到，如何保證某一方贏得據稱是透明的建議書（RFP），相關項目的10%權益和成千上萬的現金獎勵又如何給了行動黨領袖。”

納吉指出，山打根也許會有興趣知道，為何有人會願意支付2200萬令吉，“擺平”反貪會停止調查海底隧道，其中涉及多少腐敗數值。

“我們也會說到，為什麼在這個#新大馬里，即便這名2200萬令吉的接收者上個月已在法庭面臨72項指控，支付這筆錢的人卻能逍遙法外？”

“還是我遲了，林冠英已經跟山打根選民討論過這些問題？”

林冠英：金錢來源須合法乾淨

林冠英昨晚揶揄納吉不知羞恥；他嘲諷納吉到訪沙巴是否要指導人民如何讓銀行戶頭有數以億計的金錢？

“如果可以授招我們也想要學，但如果一個人可以有那麼多錢，那其他的人民怎麼辦？他們將沒有錢。”

林冠英認為金錢的來源必須合法、乾淨和正當。“如果來源是非法的，它不會永遠屬於我也不能安心，可能還要進監牢。又有什麼好處？”