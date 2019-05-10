印尼齋戒月出動F-16 叫醒民眾吃封齋飯

（雅加達10日訊）在傳統的伊斯蘭教齋戒月期間，印尼空軍宣布，要出動F-16和Su-57戰機，“叫醒”民眾起牀吃“封齋飯”（sahur）。

印尼空軍在官方推特“@_TNIAU”表示，他們將在爪哇島的幾個城市進行戰機訓練，包括東爪哇省的泗水、梭羅市，以及中爪哇省的克拉登、斯拉根和日惹市，“根據上蒼的意志，我們將持續使用戰機維護傳統，來喚醒民眾吃封齋飯。”

“封齋飯”是指在齋戒月每天黎明前、穆斯林第一次祈禱（晨禮）前所吃的飯菜，之後一直到太陽下山前，都不能再飲食。

空軍上校Sus M. Yuris說，這項任務不僅是為了維護齋戒戒月傳統，也是為免讓飛行員在齋戒月禁食期間進行訓練。他表示，“戰機飛行員被建議不要在血糖濃度較低的情況下操作飛機”。

據醫學專家稱，黎明是戰機飛行員進行飛行訓練的最佳時機，專家建議在早上10時後禁止訓練，以策安全，因為齋戒月禁食會讓人的血糖濃度從那時開始快速下降。

他說，這是一項“聯合任務”，空軍可在飛行訓練時喚醒民眾。印尼空軍在幾年前展開黎明訓練計劃，主要使用2種戰機，分別是F-16和Su-57，在齋戒月期間，飛行員被要求使用會產生噪音“後燃器”，讓低空飛行的戰機沖向高空時，產生更大聲嚮。