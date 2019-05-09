敦馬：表現提升29.34% 希盟已兌現53倡議

（布城9日訊）從去年新政府於5月10日上台後，直到今年4月30日，首相敦馬哈迪認為，希盟政府為建國及滿足希望，在兌現《希盟競選宣言》的表現達到39.01%分。

“這個成績是根據每一項承諾所闡明的政策及行動共464項倡議的進度來計算，128個倡議中的53項或11.42%已經兌現，60.99%相等於283個倡議目前在規劃中，或尚未開始的階段。”

他說，對比去年12月31日只完成9.67%的競選宣言，這顯示希盟政府如今的表現提升了29.34%。

馬哈迪今午在布城發表《新馬來西亞一周年》獻詞時說，新政府上台後開始修復國家，第一步便是調查一馬發展公司（1MDB）醜聞，索回“被偷走”的金錢，並提供濫權、虧空公款及施壓人民者，就連前首相拿督斯里納吉也必須上庭面控。

致力修復體制

他形容，納吉在1MDB醜聞受到調查，以及相關人士已開始上庭面控期間，仍裝作自己沒有犯錯。“納吉的朋友們也是如此。”

除此之外，馬哈迪表示新政府也致力於修復前朝政府破壞的體制，尤其是朝聖基金局及聯邦土地發展局（Felda），並成立國家施政、廉政和反貪中心（GIACC），提高廉正及杜絕貪污，同時強化大馬反貪污委員會。

“政府也推介了國家反貪藍圖，並檢討了各個大型基建計劃合約，包括造價超出原有價值的東海岸鐵路計劃（ECRL）。

國陣留下“禍根” 希盟重建國家遇阻

馬哈迪要前首相拿督斯里納吉及其支持者回答一道問題，若納吉認為自己無罪，那美國及新加坡政府歸還大馬的款項，以及納吉夫人拿汀斯里羅斯瑪為何會被發現擁有百萬現金、名牌包包及首飾？

他強調，美國和新加坡政府已經歸還被捲走，但被用以在該國購買奢侈品以“洗白”的一馬發展公司（1MDB）款項。

馬哈迪表示，人民或許已經厭倦前朝國陣政府所作所為的新聞，但國陣留下的“禍根”導致希盟政府在重建國家的工作上遇阻。

他舉例，希盟政府必須重新檢討納吉親自批準的大型基建計劃合約，最終成功省下228億令吉，並索回已經“被偷走”的數十億令吉。

“雖然納吉所有的錯誤都曝光了，納吉和朋友們還在質疑他們所犯下的濫權、貪污及騙局，他們的追隨者也是如此。”

“因為無法證明他們是對的，他們就轉而破壞希盟政府的聲譽，指控希盟不維護伊斯蘭和憲法。”

若國陣續執政 大馬或成為失敗國

馬哈迪也說，希盟若沒有在第14屆全國大選中勝出，而國陣還是政府的話，大馬如今很大可能成為失敗國。

他表示，人民也知道這一點，因此數萬名選民支持希盟陣營。

馬哈迪甫開始致詞便分享他此時此刻所感恩的2件事，包括自己93歲高齡仍有能力領導國家以及大馬國泰民安。

“首先，我感恩自己的壽命得以延長，還能夠為國家效勞；第二，我國依然和平，穆斯林現在也正在經歷齋戒月。”

他表示，自己也感恩去年的新舊政府交接沒有發生暴亂事件，即便有人企圖不承認選舉成績。

“感恩，不代表不知道需要背負的責任如此重大。”

人民大選被威脅 仍無懼推翻國陣

回顧去年今日大馬實現首次政黨輪替，馬哈迪指出人民在大選期間面對威脅、壓迫甚至賄賂，但仍無畏無懼地推翻國陣政府，賦予希盟執政大權。

“很多人，包括政治分析員、學者、報章專欄作家及不給予希盟機會的人士都認為國陣和納吉政府被推翻是不可能的事。”

“顯然，他們的看法沒有考量到人民已經知道，且不能夠再接受被世界看作盜賊治國，以及國家盜賊的領袖。”

接棒發現破壞非常大 沒能即兌現競選承諾

馬哈迪也坦言，政府知道人民不滿以及認為希盟政府無法兌現競選宣言的承諾。

“首先，我早前已經表示當我們接棒成為政府後，我們發現破壞非常大，導致我們沒有能力立即兌現幾個競選承諾。”

“於是，我們的重心轉移至先解決過去留下來的嚴重破壞。”

“即便如此，雖然有一些延緩，但我們已經努力兌現《希盟宣言》內的承諾；上蒼保佑，我們已經完成了很多事。”

經濟方面，馬哈迪表示我國的經濟持續成長，而投資者的信心也已經回升。

他也說，政府在賦權女性上雖然做的不夠，但委任女性擔任高職，如我國首位女副首相、內閣部長、國行總裁及官聯公司領導層，甚至我國第一次擁有女性首席大法官。

馬哈迪指出，政府也給予青年擔任重要職位的機會，如委任青年出任內閣部長，這也被視為政府信任青年發展國家的能力，而政府也珍惜青年的意見。

避免發展商隱瞞 擬設滯銷房屋資料庫

馬哈迪說，政府計劃興建100萬間可負擔房屋以及設立一個滯銷房屋資料庫，避免讓不負責任的發展商有機會隱瞞資料。

他有信心今年內可以完成10萬間可負擔房屋。

他指出，政府所關注的其中一個課題是可負擔房屋，目前已經全國可負擔房屋理事會，統一所有相關的機構，由於首相主持。

他說，這也是政府的承諾之一，相信政府能夠在未來4年的任期內兌現承諾。