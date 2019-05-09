金紙寫遺書致玉帝 要求死後報復8人 自縊不遂青年受查







（檳城9日訊）31歲華裔青年用毛筆沾上硃砂留下“金紙遺書”，祈請玉皇大帝“恩准”他死後7天，靈魂回來向8個人報復後，企圖用塑膠管上吊自殺獲救。

青年尋死不成，被警方以企圖自殺罪名調查。

這名華青是在昨晚8時許在住家兼神廟的客廳留下“金紙遺書”後，用塑膠水管綁到客廳的橫樑處企圖自殺，而水管不堪負荷其身體而掉下來，被一名正好抵達其家的朋友馬上他送到醫院治療。

東北區警區主任仄再瑪尼說，華青姓謝，是一名冷氣技工，來自雙溪賴一帶，該名朋友是接到華青母親的微信簡訊，指兒子情況有異而要求他前往查看，才發現華青用塑膠管上吊。

他說，華青入院檢查後證實並沒受傷，目前情況良好。據友人所給的口供，華青跌落地上後雙眼睜開但神智處於半昏迷狀況，因此懷疑在上吊前曾服食毒品。

仄再瑪尼說，查案官過後向華青母親了解情況，這位母親顯得非常生氣，表示兒子是“故意”自殺，以獲得家人的注意及向她索取金錢。

至於華青則表示因為父親中風入院，覺得上天並沒庇佑父親而感到失望才會做傻事。

“他的父親是該神廟的廟祝。”

仄再瑪尼說，雖然華青及其他人各有說法，但警方將依法律辦案，目前援引刑事法典309條文(企圖自殺)展開調查。