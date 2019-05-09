老婦誤信沾染晦氣須祈福 8千元變報紙礦泉水







(吉隆坡9日訊）70歲老婦誤墜“祈福黨”陷阱，先是在蒲種巴剎遭兩名女性誘騙去購買效果神奇的紅薑，隨後被突然冒出的第三人直批身上沾染了逝世孕婦的血，需要以金飾及現金祈福保平安，待老婦發現不妥時，血汗錢已被換成一堆廢報紙及兩瓶礦泉水，損失逾8000令吉。

陳姓老婦（70歲）指出，她於5月5日到早市巴剎購買燒肉，一名口操粵語的女子甲向燒肉檔攤販詢問該處是否有售賣紅薑，隨後一名路過的女子乙加入談話，表示知道哪里有賣紅薑；這兩名年齡約60歲的女子開始展開對話，並聲稱紅薑從美國引進，能夠治多種心血管疾病，效果非常神奇。

“女子乙說可以帶女子甲向一名老爺爺購買紅薑，但前提是女子甲必須自稱是乙的親戚，對方才願意賣她紅薑。”

陳姓老婦於今日在蒲種社區福利會主席劉有福陪同下召開記者會說，她當時在旁邊聽了兩人的談話後很是心動，也想要跟著一起去購買據傳治病療效很厲害的紅薑，因此3人結伴步行至不遠處的油站。這時候，又出現了女子丙，她指著對面的住家表示公公就是出售紅薑的人，但恰好公公外出尚未返家。

老婦形容，女子丙年約40歲，相當白皙漂亮，在交談過程中，對方竟能準確說出她的姓，還算出她排行第二的兒子已逝世，大兒子尚未結婚等細節，讓她嘖嘖稱奇，對這名女子也有了不自覺的信任。

誤信沾染逝世孕婦的血

“她還問我最近是不是有一次跌得很嚴重，差點要坐輪椅，我想了想，的確近期有被老公推撞不慎跌坐在地上，幸好沒有傷到尾椎；她說我是因為在馬路上踩到因車禍死亡的孕婦血，所以沾染了晦氣，家宅諸事不順，需要趕緊作法祈福。”

她表示，對方要她拿出金飾來作法，她聽到這個要求時，理智稍稍回籠，擔心金飾一去不複返，但對方又誘導她說，這些金飾只是拿出來祈福，她們不會帶走，儀式結束便可以帶回家，讓她放心，同時要求她提出銀行的現金一起祈福。

在一心想為家宅求平安的心態驅使下，老婦回到家中領取首飾，包括結婚戒指在內的3只戒指、手鏈、耳環及銀鏈等，總值逾2000令吉，隨後驅車到銀行，分別從兩個戶頭各領取3000令吉，加上丈夫給的零用錢及身上的現金，湊了6500令吉現金。

她披露，當她再次驅車返回油站附近，3名女子便上了她的車，要求她把金飾裝進一小袋米里，聯同現金一起裝進一個白色拉鏈皮包，再把白色小包裝進她們準備的藍色環保袋。

“她們把環保袋紮的非常緊，放在副駕駛座位置，吩咐我背對她們把頭轉向窗戶外，絕對不能回頭，嘴巴要跟著女子一起念祈福詞，內容我已經忘記了，結束後就叫我把藍色環保袋拿回家藏在衣櫃里，在5月10日前絕對不能摸、不能打開，也不可以告知其他人。”

老婦表示，她回家以後，心里覺得非常不安，不斷隔著環保袋摸索卻一直摸不到白色的拉鏈包，重量感覺也不同。

猶豫良久後，她於下午3時打開環保袋，結果差點把她嚇壞了，因為總值逾8000令吉的首飾和現金早已不翼而飛，環保袋里只有一堆舊報紙及2瓶礦泉水，相信是在車上念祈福詞時被掉了包。

事後，老婦曾致電給女子甲，質問她為何里面的錢財不見了，但反被對方責罵，說環保袋絕對不能打開，否則會發生不幸的事，還強調自己沒有詐欺，但對方的電話之後再也撥不通。

由於擔心被丈夫責罵，老婦雖然已報案，至今仍不敢把事情告訴家人，只能默默隱忍，希望不要再有其他老人家上當。

提醒老人小心陌生人

蒲種社區福利會主席劉有福建議，家中有老人的民眾應該提高警惕，時刻提醒老人勿隨意和陌生人交談與接觸，而且銀行戶頭也應採取聯名方式，需要兩人共同簽名才能領錢，保障老人不會遭不法集團欺騙。

他說，許多老人家沒有閱讀新聞的習慣，不知道這類迷魂黨或祈福黨專挑獨行老人下手，加上大部分老人家生活寂寞，難免容易受到別人擺布，晚輩要多給予老人家安慰與關懷。

幹案者多是中國人

他表示，這類詐欺案件的幹案者一般都是3人為一組，且都是中國籍人士，她們各司其職扮演不同的角色，一唱一和誘導獵物一步步踏入陷阱。

另外，馬來西亞人民社警總會長關志庭指出，根據他們過往協助逮捕老千的經驗，這些犯案者背後都是由本地集團操控，根據他們的護照記錄，這些人都是甫下飛機就被送到各個早市“開工”。

“他們已經預先被安排在不同的早市，一下飛機就有人和他們接洽。”

他希望民眾若遭遇類似的案件，可以向他們投報，以便他們結合這些案件再向警方反映，提高對案件的關註度。