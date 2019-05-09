馬青：52人來自B40 102優秀生無緣進預科班





（布城9日訊）馬青總秘書胡偉豪說，馬青接獲102名華裔優秀生投訴無法進入大學預科班，他們當中最高分的優秀生來自B40低收入家庭，獲得98.29分，而最低分的也有82.2分。

他說，這102名無法進入大學預科班的優秀生中，52人來自B40、42人來自M40中等收入家庭，另有8人來自T20高收入家庭。

他說，這些優秀生也通過網上向當局提出上訴，但上訴結果5月21日才公布。

胡偉豪於今日到教育部，希望將所收集的名單與分數交給教育部長辦公室，但只獲得公關部職員接待。

他表示，這102名華裔優秀生的投訴馬青於4月杪的一個星期內收集到，而提出上訴的實際人數有多少，他就不清楚。

胡偉豪透露，他也向部長提交備忘錄，提出多項建議，並要求處理。

“我在備忘錄中建議劃一進入大學的管道，不要區分大學預科班及馬來西亞高級學校文憑考試（STPM）。”

他表示，他向部長提出的第二項建議，是在增加大學預科班的學額後，必須處理大學學額不足以應付的問題，不要等到明年出現問題時才處理。

“第三項建議則是以績效制取代種族固打制，而最後一項建議是檢討現有的課外活動品評分方式。”

陪同胡偉豪到教育部的包括馬青教育咨詢委員會主席黃欣平和委員黃廣業、馬青秘書處職員謝恭婷。