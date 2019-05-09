【希盟執政一週年】莫忘初衷

安華感謝各族支持 希盟執政征服傲慢

（八打靈再也9日訊）公正黨主席拿督斯里安華表示，509是希盟執政一周年，也是國家初次成功征服退化、墮落及傲慢的一年。

他今日在臉書發文告感謝各種族和宗教人士的支持，使政權轉移安全與民主地過渡。

他認為，能達到今日這樣的勝利非易事，它需要20年來渴望改變和改革人士的覺醒與犧牲，乃至於許多淚水和汗水的投入，使人民的力量在2018年5月9日爆發。

“因此，如果根據當今政府取得的成就，這是國家歷史上前所未有的成就，但無可否認仍有許多事物需要恢複與維護，以讓這個國家再次獲得世界的尊重。”

安華提醒，希盟努力在改革時，必須用經濟基礎來提升與解放社會，以及調整政治決心和承諾，以便能給予全面的影嚮，讓財富不僅在富人間圍繞，也必須普及至受苦、邊緣化及貧困的人。

調整政治決心

他認為，我國的種族和宗教關系的問題日益緊張，希盟正展示改變與革新，也不對種族主義的星星之火掉以輕心，若它被允許，將摧毀國家回到正軌與建設的努力。

“我感謝首相敦馬哈迪努力當時動員反對黨的所有力量與單位，乃至於成就今日國家與政治的的版圖與水平。”

林冠英：不沉溺照顧朋黨 允推更多惠民計劃

（吉隆坡9日訊）財政部長林冠英說，希望聯盟承諾未來將繼續為馬來西亞人民提供更多小而美的惠民計劃。

“我們不像前朝政府，只沉溺於種種照顧朋黨的大型計劃。”

配合希盟執政一周年，也是民主行動黨秘書長的林冠英發文告說，過去一年，希盟將馬來西亞從盜賊政治泥沼中，革新為廉潔及與民同享福祉的國家。

他指出，政府退還370億令吉的消費稅及所得稅稅款、將RON 95汽油頂價從每公升2令吉20仙降低至每公升2令吉08仙、重新審閱政府數以百計的計劃，包括輕快鐵第三路線（LRT3）及捷運第二路線（ MRT2），成功節省246億5000萬令吉，以及240億令吉的聯邦土地發展局及朝聖基金局拯救計劃。

“這都是執政一周年所帶來的成就。行動黨僅此祝賀馬來西亞人民於2018年5月9日成功創造歷史，首度換掉執政長達61年的政府，讓新馬來西亞成為事實。”

他說，希盟政府將反貪所省下來的錢馬上與國民同享，譬如將RON 95頂價從2令吉20仙降至2令吉08仙，兌現降低油價的承諾，而政府也因為這項降低油價的決定，必須額外承擔20億令吉的汽油津貼。

省開銷造福人民

此外，他說，希盟政府重新審閱前朝數以百計的計劃，在不影響工程規模及施工品質下，降低原本造價開銷過高的計劃，讓開銷合理化，成功省下246億5000萬令吉，讓這些計劃得以於未來10年真正造福人民。

“省下的巨額尚不包括東鐵計劃所省的215億令吉，最終我們成功將東鐵計劃從655億的造價降低至440億令吉。

“換政府後，人民就省下了461億5000萬令吉的工程費用。上述的工程節省還不包括取消掉前朝超不合理，高達94億令吉的多產品天然氣管計劃。這項計劃工程進度只進行13%，但卻已經繳付了88%或83億令吉的費用。更糟糕的是，根本找不到這項計劃所謂13%建峻的工程工地位置所在。”

他說，前朝政府扣押原本應該交還給民眾的退稅，且在未經165萬名所得稅納稅人和12萬1000名消費稅納稅人的同意下，擅自挪用相關款項。有關所得稅和消費稅的退稅達370億令吉，目前已經陸陸續續退回給民眾，今年10月將會全部退完。

“政府也有能力為朝聖基金局及聯邦土地發展局提供240億令吉的資金，以拯救這2個因欺詐行為與財務管理不善而蒙受巨大損失的機關。”

坦承通膨下調 生活成本沒降

林冠英說，新加坡和美國最近匯回近15億令吉的一馬發展公司款項給我國，希盟政府將用來償還一馬發展公司的510億令吉貸款，這已清楚地表明一馬發展公司弊案實實在在地出現過，並非反對黨口中所說的謊言。

“坦白而言，我很不喜歡花費大量的時間與精力來收拾一馬發展公司的殘局。希望從現在開始，我們可以花更多的時間精力專注於老百姓身上，而不是大型項目或過去的財務醜聞。

“我們主要聚焦於創造新的工作機會，幫助企業驅動經濟增長，邁向企業型國家發展，並降低生活成本。”

他表示，雖然希盟政府成功將通貨膨脹率從2017年的3%大幅降低到2018年的1%，然而生活成本並沒有隨通貨膨脹率而下降。

陸兆福：須時刻自省 提醒領袖莫忘初心

（芙蓉9日訊）趁改朝換代一周年，森行動黨主席陸兆福提醒自己與領袖莫忘初心，若埋怨工作又不想付出，那就把機會“讓”給別人。

也是交通部長的陸兆福指出，雖然今天5月9日是極具代表性的日子，因為去年的今天，人民實現了改朝換代，但希盟沒有大肆慶祝。

他今早10時與森州的國州議員及行政議員現身芙蓉公市，給民眾派發蛋糕，與民同慶。

派蛋糕與民同慶

陸兆福勸告所有領袖，不管在任何職位，如部長、行政議員、村長或村委會等的領袖們都，必須時刻自省。

他認為，今時今日的行動黨領袖，能有機會為國家和社會貢獻，就得要好好珍惜並抱持付出的精神，不要埋怨。

“我們要記得一年前的今天，我們是怎樣成功的，而行動黨是經過了50年的奮鬥才有509，所以這一代的領袖，不可以破壞黨過去50年的努力。”陸兆福說，在派發蛋糕給市民時，不少人恭喜他和行動黨，也祝賀希盟執政一周年快樂，並希望國家能步步高升，當中有不少年長市民反映，希望有關紅登記換藍登記的事，能盡早完成。

教改達9核心成就 馬智禮感謝職員付出

（八打靈再也9日訊）教育部長馬智禮配合希盟執政一周年感謝全體職員的付出，使該部在這1年內，為教育改革達到9項核心成就。

他今日發表文告也不忘感謝家長、社會和私人界對教育部政策的支持。

他說，作為首次執政的聯盟政黨，勢必會遇到許多阻礙和困難，然而在公務員的大力支持下，我國的行政日益穩健，持續維持國家和諧。

“教育部很幸運，擁有眾多來自各服務單位的公務員，包括教師、講師、行政和外交人員、財政人員，以及富有潛力、學識和擁有卓越工作文化的執行團隊。”

他說，教育部將公務員視為國家教育改革的主要支柱，我國將在高素質的公共服務領域中持續發展。

教育部在一年內達到的9項核心成就，包括讓低收入群體（B40）受惠、教師為本、以學生為主幹、承諾解決國內殘舊學校的問題、全面關註殘疾人士福祉、重視高等教育學府的名望、加強高等教育方面的合作、職業技術教育與培訓計劃（TVET）以及註重語文、文化及文學領域。