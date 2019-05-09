【山打根補選】指敦馬不會輕易交棒 哈山：明年將迎大選

（山打根9日訊）巫統代主席拿督斯里莫哈末哈山說，他清楚了解前老板首相敦馬哈迪不會輕易交棒，並斷言我國將於明年12月前迎來第15屆全國大選。

他相信，首相敦馬哈迪不會讓位給公正黨主席拿督斯里安華，因此會通過大選來鞏固本身的地位。

莫哈末哈山昨晚帶山打根為沙巴團結黨助選時說：“我跟隨這位前老板（馬哈迪）很多年，我很清楚知道他不會交棒給（公正黨主席拿督斯里）安華。馬哈迪到時肯定會解散國會，然後重新選舉！”

他說，人民現在生活艱辛和充滿壓力而感到不爽，不久後也肯定會施壓要重新選舉。

他指出，希盟連續在3場補選中落敗，證明人民已經開始覺醒，並對於中央政府和州政府的表現感到不滿。

“希盟執政一年了，但人民沒有看到任何改變，希盟在第14屆競選宣言中作出的承諾也沒有兌現。”

莫哈末哈山揶揄說，希盟最會做的是把國陣時期推行的政策改名字，當成是希盟政府的產物。

“希盟在執政前就一直批評國陣的政策很專制等，但是希盟執政後還是延續這些政策，如自動執法行動、一馬援助金等。”

莫哈末哈山認為，希盟政府應該關注於解決人民的民生問題，而不是專注於國際公約，如《羅馬規約》、《消除一切種族歧視國際公約》。

“簽署這些國際公約都不在希盟競選宣言中，為何你（希盟）要浪費人民時間，結果還要人民出來反對。

“如今主要農作物的價格低廉，導致收入減少；但生活費依舊高昂，人民因而感到壓力；部長只會叫我們每天喝一湯匙的棕油產品，這能夠解決嗎？難道下次橡膠價格下降，我們就要每天喝一湯匙膠汁嗎？”

在場者包括巫統前最高理事拿督斯里阿都拉曼達蘭、巫統沙巴主席拿督斯里邦莫達、沙巴馬華三腳石區會主席周國和等人，惟沙巴團結黨候選人拿督曾道玲並未現身。