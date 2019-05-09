違規庭內拍照？納吉辯稱：整理儀容

（吉隆坡9日訊）前首相拿督斯里納里否認在法庭內自拍。

納吉SRC案審訊今天進入第16天，星報在線報道，納吉疑似在早上的審訊中用手機自拍，鏡頭對準法庭內房間前方。

報道說，當時辯方首席律師沙菲宜繼續交叉盤問第31名證人，即馬來亞銀行吉隆坡分行助理經理哈麗查。

在法庭內進行任何攝錄是違法行為。

案件在下午續審前，有關納吉疑在法庭自拍的消息在法庭傳開。

法官莫哈末納茲蘭隨即詢問納吉，他“是否有在庭內自拍？”

對此，納吉回應說，他並沒有自拍，而只是使用手機攝像功能整理自己的儀容。

法官接受納吉的解釋，但再次提醒大家，法庭內禁止任何形式的攝影。

“我接受解釋，但我認為我需要再次發出提醒。雖然丹斯里（沙菲宜）說其當事人並沒有自拍，但我還是要提醒，因為這個課題一再浮現。

“在法庭內是禁止任何形式的攝影，而這是眾所周知的事。但因為如果這是真的，若剛才有自拍──被告說沒有這麼做──否則的話對我來說，在庭內拍攝等於是衊視法庭，特別是如果是在審訊期間這麼做。

“如果未來有發生這樣的事，任何人若被發現在法庭內拍攝，將會被嚴正看待，包括如須把手機交給庭警。

“我們必須尊重審訊的尊嚴和完整性。”

此前，主控官拿督希旦峇蘭向法庭表示，社交媒體流傳納吉今日在法庭上自拍的消息，並要求法官就此發出指令。

納吉的首席辯護律師沙菲宜則向法官投訴此事，並要求法官警告媒體勿要再撰寫類似新聞。

沙菲宜說，納吉否認在庭上自拍。

“我剛問了納吉他是否有自拍，他表示從來沒有這樣做。他覺得他的眉旁有尖銳的東西，並用手機當做鏡子。”.

法官認為，媒體並無惡意，可能從記者的角度看到納吉真的以為他在自拍。

另據馬來郵報在線報道，在今早的審訊中，坐在被告席的納吉他翻閱了有著A4紙大小的國陣宣言冊子。

今日5月9日，去年今日，年國陣在全國大選敗選，失去政權。