【納吉SRC案】證人：簽SRC公司40億貸款 “任期最大數額”











（吉隆坡9日訊）退休基金局投資支援服務部前副主席阿米拉指出，該局向SRC國際公司提供兩筆各20億令吉的貸款，是她任職於退休基金局期間，見過最大數額的貸款。

目前已退休的她今日供證時指出，當退休基金局向SRC國際公司發出第一筆20億令吉的貸款時，本身在休假，這也是為什麼有關的貸款付款憑證，是由安巴拉甘（本案第33名證人）所簽署。

也是前首相拿督斯里納吉被控涉及SRC國際公司洗錢案第34名證人的阿米拉證實，第二筆20億令吉的貸款的付款憑證是由她本身所簽署，當時是分為兩個10億令吉的付款憑證。

她確認，有關的款項已從退休基金局的賬戶取出，並發給了SRC國際公司。

辯方律師哈威德吉星在進行交叉盤問時詢問阿米拉，既然已在去年退休，如何記得相關的細節？阿米拉指出，這是因為在反貪會官員向她錄取口供時，曾向她出示相關文件。

她也說，本身的職務並不是質疑退休基金局的任何貸款或付款。

第33證人簽署憑證

較早前，本案第33名證人退休基金局繳納組主任安巴拉甘指出，本身曾在2011年擔任賬戶與管理服務部門主任，有權批準貸款付款憑證。

他在供證時指出，本身在2011年8月29日批準了退休基金局貸款給SRC國際公司的付款憑證。

曾被反貪會傳召

他在接受哈威德吉星德交叉盤問時指出，本身是在一兩年前被反貪會傳召錄取口供。

哈威德吉星進一步向證人了解當時錄取口供的過程。

哈威德吉星詢問證人，口供是否是自己的用詞，證人回答是。

安巴拉甘在供證時也指出， 當時由於負責簽署付款憑證的阿米拉（退休基金局投資支援服務部副主席）休假，因此就由他負責簽署貸款付款憑證。

他也說明退休基金局審批付款憑證的過程，即有關的付款獲得批準後，也將會被帶到即時電子轉賬與結算系統（RENTAS）尋求通過，之後才將款項匯出。但他表示，本身並沒有批準貸款的權利。

第32證人：Permai Binaraya 曾匯2700萬入納吉賬戶

第32名證人馬銀行即時電子轉賬與結算系統（RENTAS）部門主任諾麗娜在供證時，確認Permai Binaraya私人有限公司曾在2014年7月8日匯款2700萬令吉予大馬銀行一個尾數為880的個人賬戶，這賬號是納吉所持有。

諾麗娜在接受檢控團隊主控官蘇萊曼邱景輝副檢察司的引導下，在供證時確認了從2014年7月8日至2015年1月7日的各個匯款。

確認曾匯款納吉戶頭

證人在接受辯方律師拉瑪哈茲蘭在交叉盤問時，確認Permai Binaraya私人有限公司曾在2014年7月8日匯款予大馬銀行一個尾數為880的個人賬戶，這賬號是納吉所持有。

第31證人：應建議客戶匯款 3千萬元支票非必要

SRC國際公司洗錢案第31名證人馬來亞銀行吉隆坡總部助理經理哈麗扎阿都瓦哈指出，Permai Binaraya私人有限公司可選擇直接匯款或發出支票，將款項匯入SRC國際公司的銀行賬戶。

她今日在第16天的審訊中接受前首相拿督斯里納吉辯護律師丹斯里沙菲宜交叉盤問時，針對Permai Binaraya使用支票匯款300萬令吉給SRC國際公司的問題時補充，銀行職員應該建議客戶直接匯款，而不是發出支票。

沙菲宜認為，發出支票是非必要行為，他說，雖然證人並非負責的職員，但基於證人在庭內供證，所以詢問她有關公司是否不需要發出支票，證人回答是。

他再問，給予指示及發出支票者是否有可能進行分層（layering）過程，因該筆資金並沒有直接轉賬，而是透過銀行，再匯入接收者的銀行賬戶，因此很難確認資金源頭，證人回答有可能。

較早前，哈麗扎核對文件時表示，Permai Binaraya是於2014年7月1日申請在馬來亞銀行開辦賬戶，並在隔天獲得批準，拿督羅斯曼及Jerome Lee Tak Loong是該銀行賬戶的授權簽署人，她能認出兩人的簽名。她也確認，Putra Perdana建築私人有限公司在易名前被稱為 Kamunting建築有限公司，易名是於1998年9月17日生效，但她並不確定1998年時的授權簽署人，當時共有6名授權簽署者。

她證實，羅斯曼是於2012年5月2日成為Putra Perdana的授權簽署人，Jerome Lee則是於2014年5月28日才成為該公司賬戶授權簽署人。

哈麗扎也確認，羅斯曼在Permai Binaraya及Putra Perdana公司擔任董事一職，Jerome Lee只是Permai Binaraya的董事，而匯款的指示信是由兩人簽署。

“銀行接獲的指示信有羅斯曼及Jerome的簽名，提前透過傳真指示在2014年7月8日從Permai Binaraya公司的賬戶匯款至大馬伊斯蘭銀行賬戶。”

她指出，同月14日，銀行也接獲由Permai Binaraya匯款500萬令吉至Putra Perdana的指示信，但兩人簽名換了位置，這次並未事先透過傳真給予指示。

另一封2015年1月7日的指示信則要求Putra Perdana匯款300萬令吉到Permai Binaraya，信函同樣由兩人簽署；而兩家公司是以同樣的方式下達指示。