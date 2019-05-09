交長：找誰都沒用 裝黑鏡須申請沒捷徑

（布城9日訊）交通部長陸兆福說，在落實轎車安裝隔熱膜的新規定後，國內有2萬2415輛現有的黑鏡轎車車主，及新申請者都須按照程序，在獲准並繳足款項後才可以安裝黑鏡，沒有捷徑可走。他揭露，過去有人為了安裝黑鏡而向交通部的“中間人”支付高達8000令吉，他在上任後接到許多“高知名度人士”的來信，要求交通部批准他們的黑鏡要求，其中一名有丹斯里頭銜的車主，竟一次過要求他批准名下6輛轎車的黑鏡要求。

“現在，你找誰都沒有用，事實是誰都可以提出安裝黑鏡申請，但申請不代表獲准，也不能像過去般，向交通部的中間人支付款項後就可以獲得批准，須經由陸路交通局總監為首的委員會審查，並繳足費用後才可以安裝。”

交局總監領導審核

陸兆福今日在部門召開記者會，回應前部長拿督斯里廖中萊針對黑鏡政策，指政府借黑鏡來增加收入時說，在落實新的黑鏡政策後，政府將從中獲得逾1120萬令吉的收入。

陸兆福說，申請者若有刑事紀錄，將立即被拒絕，而他也決定下放權力，不再讓部長或秘書長攬權，交由委員會來決定是否批准申請，實現制衡目的。

“唯有獲得委員會的批准，我才會簽名，我不會追問被拒絕的理由，就算提出上訴，也不是向部長提出，這是交通部落實的改革措施，讓所有申請程序更透明化，同時增加政府收入。”

“這是政府的收入，不是行動黨的，我知道過去政府一分錢都沒有，有人告訴我，前交通部長辦公室里有中間人，向申請者收取8000令吉以獲得安裝黑鏡批准。”

“2014年已有共識” 反駁沒諮詢警方說法

陸兆福反駁警方指交通部沒有諮詢他們的說法，並指政府已在2014年舉辦的工作坊，取得各造共識，包括警方的同意，即轎車前鏡的透光度（VLT）維持70%、司機旁車鏡的透光度維持50%。

“這是沒有更改的條例，也是工作坊達成的共識與結論，縱使那是前朝政府的決定，但我們尊重這項結論，交通部向來尊重警方的意見，因此不存在交通部不接納警方意見的說法，畢竟這是一項已經涵蓋各階層意見，包括情報與防範犯罪的意見等。”

他澄清，陸路交通局才是有權決定黑鏡政策的執法單位，並強調已經諮詢和考量各造的意見，不會改變這項新政策。他展示剪報，指警方其實也贊成新的黑鏡政策，指這可以減少車內財物遭爆竊案列。

陪同出席者包括陸路交通局總監拿督斯里沙哈魯丁，及部長政治秘書拿督達蘭馬亞末

陸兆福日前宣布轎車安裝隔熱膜的新規定，那就是車鏡（擋風鏡）的透光度須至少70%，至於後座側鏡及後鏡則沒有限制，也就是說即使全黑也是被允許的。

這項新措施已在8日生效，不包括商用車輛或公共交通工具。車主若基於安全因素，及健康因素需要申請更暗透光度的隔熱膜或車鏡，則必須提呈申請，申請費為50令吉，一旦獲批准則需要繳交5000令吉的收費，其有效期為2年；若因健康因素又能出示政府醫生的證明，則可免費。

陸兆福說，現有的黑鏡車主有3個月的寬限期重新提出申請，陸路交通局將在3個月後展開執法，若沒超越新定的條例，則不需提出申請。

至於特定車子，如首相座車、王室成員及警車等，屬於保安級別的車輛，是可以豁免不必提出申請的。

陸兆福說，過去也有多用途轎車車主，以800令吉租借來的合格車鏡到Puspakom驗車，在通過後又換回原本的車鏡，因此該部要解決這些問題。