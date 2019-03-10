抗議希盟沒廢除法令 SOSMA囚犯及家屬罷食







（打巴10日訊）約60名有家屬在國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）下被監禁的人士，因不滿希盟政府未兌現廢除此法令，今日在打巴監獄外集體罷食，促請希盟政府廢除此法令和給予這些在前朝政府時期被判刑的囚犯一個更公平的審訊。

另外，90名在該法令下被監禁且還在打巴監獄裏服刑的囚犯，今日也在監獄內罷食抗議，以行動抗議及顯示他們的不滿。

這項罷食活動從3月8日開始為其3天，共180人已在打巴監獄內外進行罷食活動，而該活動今日來到了最後一天，但始終沒有任何官員前來給予回應。

“施壓直到廢除運動”（Gerakan Desak Sampai Mansuh）委員會成員阿茲哈向記者表示，這90名囚犯將繼續罷食抗議直到法令被廢除。

他說，該法令非常不人道，因為該法令允許警方扣留嫌犯長達28天，過程中還會威脅嫌犯認罪，即使過後嫌犯被控上法庭也不能被保釋，這段期間將被關在雙溪毛糯，直到被判有罪為止，且被告在審訊時，其辯護律師沒有證人的資料，審訊過程欠缺透明度。

該運動委員會另一名成員卡麗莎也指出，公正黨主席拿督斯裏安華還在監獄期間承諾，會在出獄後極力爭取廢除3個惡法，即廢除國家安全罪行（特別措施）法令、防範罪案法令（POCA）及反恐法令（POTA），但至今仍無任何消息。

另外，阿茲哈也說，希盟政府應該兌現其在《希望宣言》裏第78頁的第27項列明宣言，消除一切限制人們自由的法令。

“除了國家安全罪行（特別措施）法令外，希盟政府當初也承諾廢除防範罪案法令（POCA）及反恐法令（POTA），當時這些囚犯的家人得知這些宣言後，決定為這些候選人助選，但沒想到大選結束後，他們就此忘了他們的承諾。”

他表示，在國家保安（特別措施）法令下被判監禁的囚犯，需坐牢長達2至25年，且都被指與恐怖分子有關，在監禁期間只被允許在監房外行走1小時，其余時間都被監禁，而吃食都是些發腥的飯食，生病也不能即刻獲得治療，讓囚犯飽受精神折磨。

“我的兒子之前在高等法庭無罪釋放，警方過後說我的兒子資助恐怖分子，更換罪狀逮捕他，但當時我的兒子其實已經失業，根本沒有能力可以資助任何人，目前我的兒子已經被監禁了3年。”