55職工會籲公布雇用法案 每周工時減至40小時





（八打靈再也9日訊）55個職工會與非政府組織要求政府公佈僱傭法案，及接受他們所提出的46項建議，當中包括把法定每週工作時間從48小時減至40小時。

上述組織發表聯合文告聲稱，僱傭法令應涵蓋馬來半島、沙巴和砂拉越，本地工人和外勞。該法令也應保障外籍新娘和難民工作權，法令設定的工人薪金頂限須被廢除。

文告說，僱傭法令須符合國際勞工組織（ILO）的標準，將法定每週工作時間從48小時減少至40小時。僱主應接受國際勞工組織的標準，為生產的婦女提供98天產假，讓孩子在出生後獲最好的照顧。

文告也指，長期的工作性質，須是固定的聘用關係，不斷增加的勞工外包趨勢將打擊工人的僱傭安全，因此應停止勞工的外包。

文告提到，該法令應反對任何形式的歧視，僱主不應以性別、宗教、族群、語言、殘障、參與職工會、婚姻狀況、懷孕、父母身份或公民地位等的理由歧視求職者或工人。

文告建議，推出書面行為守則，包括性騷擾行為守則須被全面執行，以杜絕職場性騷擾行為。

“政府須保護移工基本權益，無論是本地工人或移工，都在僱傭法令下獲得同等保障。因此，移工也有參與職工會、投訴及獲得補償的權利，他們的護照不應被僱主沒收。”

文告說，人力資源部長古拉在將僱傭法令提呈給國會前，應盡快公佈政府法案詳情。

該組織已在1月9日把完整建議書發給人力資源部，但至今沒收到任何回音，也沒受邀討論。

文告表示，古拉曾說會針對修改僱傭法令咨詢所有利益相關者，但卻無視他們的建議。

“我們要提醒部長，這份建議書獲全國55個職工會和非政府組織的支持，我們也舉辦不少於四次的草根工人咨詢會議，因此政府應嚴正看待我們的要求。”

“從即日起將發起勞動尊嚴運動（Decent Work Campaign），目標是遊說政策制定者接受我們的建議，同時提高公眾對於工作權、社會對話、社會保障和僱傭安全的醒覺。”

聯署的單位包括42個來自各個領域的大馬職工會、兩個國際職工會聯盟以及11個非政府組織。