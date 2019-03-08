馬航MH370失聯5周年 家屬盼重啓搜尋

（吉隆坡8日訊）馬航MH370失聯至今已周年，不論是大馬抑或中國的機組人員及乘客家屬仍希望重啓搜尋工作，直到這宗航空史上最離奇的事件有一結果。

據法新社的報道指，大約50名中國家屬今天來到北京，聚集在中國外交部請願，許多家屬是是淚流滿臉。

其中一家屬胡秋芳（譯音）申訴，家屬過去幾年都要求與外交部長會面，但上周五只有一名普通官員回應，MH370事件沒任何進展。

78歲的她說，中國政府不願聆聽，我們很無助，作為我們的國家，中國應為家屬提供支援。MH370機上失聯者是她的兒子。

另一名家屬蔣輝則提到，就算已過了5年，這件事對他來說仍是個夢魘。

大馬家屬方面，則是希望搜尋工作能重啓。交通部長陸兆福上周在出席紀念MH370的活動說，願意接受重啓搜尋行動的計劃書，讓家屬重燃希望。

乘客家屬格蕾絲強調，會竭盡所能，確保搜尋行動繼續，只要還有一線機會，仍然希望能找到飛機。

另外一名機組人員的妻子傑奎達則聲稱，每逢到了3月，總讓她覺得失去摯愛的MH370事件，似乎只是昨日才發生的事。

澳洲在印度洋的12萬平方公里範圍的搜尋工作完成後，仍沒有收獲，因此搜尋工作已在2017年1月份暫停。美國深海探索公司Ocean Infinity去年的搜尋工作也在幾個月後告終。

去年7月的最終報告調查結果顯示，官方調查小組發現空中交通管制方出現錯誤。然而，由於這份報告沒具體結論，令家屬感到失望。