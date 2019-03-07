【檳山竹園驅逐事件】 居民圍堵官員 要求解決方案













（檳城7日訊）“山竹園驅逐事件”課題持續發酵，首相政治秘書阿布峇卡于在光大會見當地議員及州房屋部門主任後，再慰問居民打算離開時，結果被居民與聲援組織圍堵，要求馬上交出解決方案！

光大慰問打地鋪居民引鼓噪

首相政治秘書阿布峇卡在光大會見相關官員，並向留宿的居民了解困境，因居民等不到“佳音”，眼見他又準備前往三樓停車場上車離開，引起居民、非政府組織成員，一路緊追在後並怒斥對方時，光大守衛隨即截下怒氣沖沖的大批人馬。

隨後該批人馬跑到停車場出入口，一度將椅子拋在出口車道，以及出動羅里、人海陣容圍堵出入口，並大聲叱喝希盟政府不近人情。

甚至土團黨檳州青年團團長沙米爾出面，要求給予時間解決並要求讓路，群眾情緒一度失控，團團圍著他謾罵不停，因此警方將他帶上警車載離現場，眾人才返回光大馬銀行處。

“山竹園驅逐淪為政治課題”

首相秘書：須了解真相

首相政治秘書阿布峇卡於今天傍晚，在喬治市土團黨會所召開記者會時指出，山竹園驅逐事件，已經引起不好氛圍，甚至淪為政治課題，因此他有必要前來了解真相。

由於他不想這事件破壞希盟聲譽，所以他有義務親自來到檳城視察情況，也向當地議員及州房屋部門主任了解實情，再擬定報告交給相關部門，畢竟該課題爆發後，將引來多人趁虛而入，導致情況惡化，卻無助於解決問題。

對於記者詢及相關報告會否交給首相時，他說，他回去會見首相時，首相也會詢問他。

對於如何解決居民驅逐的問題，他認為，沒有事情是解決不了，就讓當局去解決吧。他呼籲受影響居民不要受外界言論影響，等待官方正式發言，至於對於該課題解決方案，他強調，他不可發表任何聲明，檳州政府當局將根據州法規處理此事。

他在召開記者會後，即前往光大會見相關單位官員。

先住酒店後返家取物

阿都哈林建議被拒

另一方面。檳州國內與國際貿易、消費人事務及企業發展委員會的行政議員拿督阿都哈林漏夜趕往光大向“山竹園驅逐事件”居民獻議，今晚先入住酒店休息，明早再返回山竹園開啟封鎖大門取回重要物品，惟被居民集體拒絕。

同時，在場居民認為，若要入住酒店，早在被當局驅逐首日，已經集體入住，並向阿都哈林建議，將申請人民組屋（PPR），月入資格從1500令吉以下調高至3000令吉。

由於阿都哈林與居民達不成協議，惟有無奈離開。