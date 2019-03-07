柏林旅遊展排名第三 太平膺最佳城市







（太平7日訊）霹靂州太平憑著山明水秀及安寧的居住環境，在德國柏林舉行的全球最大旅遊展─柏林國際旅遊展（ITB）中，在“可持續發展百強目的地”的最佳城市獎項中榮獲第三名，為馬來西亞爭光。

據知，這是我國史上最高的排名，太平得以奪下這個榮譽，為馬來西亞爭光不少。

太平能獲得上述榮譽，除了擁有天生麗質的青山綠水環境外，太平市議會近年來不遺餘力的推動綠化、清潔及安居的環境，也居功至偉。

根據柏林國際旅遊展的準繩，獲得可持續發展最佳城市獎的城市，必須在可持續發展方面發揮全球領導作用，並避免讓旅遊景點遭受破壞，而太平在這方面都達到了主辦當局的要求。

後廊區州議員倪可敏受詢時表示，太平在奪得上述獎項後可以再接再厲，通過發揮保存及升級文化遺產的優勢，進一步推動太平的旅遊業。

他說，太平擁有全馬33個第一，當局必須利用這些文化遺產把太平打造成為文化遺產旅遊城市，旅遊、藝術及文化部應該撥款協助提升太平的文化遺產，而國家遺產局也可以把太平的許多個第一列為國家文化遺產，以豐富太平的旅遊景點。

“太平也不能只單靠太平湖及拉律山，必須加強市容的美化及綠化工作，而市民也應該配合，以保持市容的乾淨及整潔，並有禮貌的對待旅客，讓旅客有賓至如歸的感覺。”

也是國會下議院副議長的倪可敏說，太平也擁有許多的美食，小販必須提供價廉物美的美食，才能吸引更多旅客前來觀光及品嘗美食，如此一來，太平一定會爆紅。