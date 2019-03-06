私會黨鐵鍊追打學生 機警逃入校園保命







(沙亞南6日訊)一名15歲男生放學後，在學校門口等待友人父親載送時，突然遭4名蒙面且手持鐵枝和鐵鍊的男子攻擊，慶幸男生機警轉身逃回學校保安亭，保住一命。但是，他在逃命時，左手肘仍被鐵鍊擊傷。

警方將調查這起攻擊學生案件，是否有私會黨滲入校園；涉案的一名19歲華裔男子，在案發隔天親自向警方自首，目前警方正在追緝其他3名嫌犯的下落，並勸請他們早日自首。

19歲男自首

沙亞南警區主任巴哈魯丁說，警方是於本月4日中午1時許，接獲15歲男生的友人報案。

根據網傳，這名上午班華裔男中學生，是在實達阿南國中等候友人父親前往學校接放學時，突然遭4名蒙面且帶著武器的男子攻擊。

巴哈魯丁說，警方調查顯示，4名男子當時是共乘一輛藍色的鈴木Swift前來，下車即手持鐵枝和鐵鍊沖向傷者，更揮拋鐵鍊擊傷同學左手肘，然後就出現紅腫了。

他指出，警方在接獲投報後，根據線索於5日下午1時，分隊到巴生和沙亞南一帶尋捕嫌犯。

不過，他說，一名19歲華裔男子於晚上11時30分到沙亞南警區自首，遭警方扣查。警方延扣嫌犯至本月8日助查。

巴哈魯丁說，警方刻在追緝其他3名嫌犯的下落，並勸他們早日自首。同時，警方將以多角度深入調查此案，並查明是否有私會黨滲入校園。

他表示，警方暫援引刑事法典第148(持械騷亂)條文調查案件。

此外，他也呼籲目擊者致電聯絡查案官佔希納杜(010-451 2505)或警局03-5520 2222提供情報。