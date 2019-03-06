納茲里不介意被推翻 “不會辭國陣總秘書”





（吉隆坡6日訊）國陣總秘書拿督斯里納茲里說，他不會出席周五召開的國陣最高理事會會議，至於他的去留也交由當天的會議決定。

他說，“我不要讓自己被視為拋棄國陣，所以我自己不會辭去國陣總秘書職位。”

但他於今日召開的記者會上說，他不介意以“被推翻”的方式放棄國陣總秘書職，並會感謝馬華和國大黨讓他“脫離苦海”。

“由於我現在全力支持巫統與伊斯蘭合作，卻又必須在秉持多元種族主義思想的國陣擔任職位，這讓我自己的立場不一致。”

“直接告訴巫統不認同納茲里（繼續擔任國陣總秘書），我對這沒問題，因為支持巫伊聯盟，卻又擔任必須秉持多元種族主義思想的國陣總秘書，我認為很難……因為我覺得這不一致。”

“我如今已陷入困境，可是卻又不可以辭職，因為這意味著拋棄國陣，但我不介意被推翻，我會先謝謝馬華和國大黨讓我脫離這個困境。”

明不出席高理會

納茲里說，他原本決定出席周五的國陣最高理事會會議，因為他要馬華和國大黨當面指責他，他有權捍衛自己，然而為了讓會議可以順利召開，他已答應馬華和國大黨要求他不出席會議的條件。

“一開始我想出席，因為作為紳士，我認為我們坐下來，他們當我的面說不要我（繼續擔任國陣總秘書）會比較好，被唾棄的人一般上不會出現，但我想出席，因為我要他們討論這件事……而且如果有對我的不實指控，我有權捍衛自己。”

“不過，既然他們說了‘有我就沒他們’，我還是要他們出席周五的會議，討論我的職位，這對我來說很重要，因為我不要別人認為，我支持巫伊合作，我就拋棄了國陣，改變了我的方向……我不要受到這樣的指責。”

去留待會議決定

“如果我被革職，沒關系，我會告訴公眾，我沒有摒棄國陣，我是被推翻。”

納茲里表明，他不曾批評盟友，可是，如今卻是他的盟友在攻擊他。

“我不曾說過要關多源流學校，但他們還在此事糾纏，好吧，我沒問題，我認為我們應該向前看。”

他強調，他不一定是以國陣總秘書身分發言，但他的言論絕對符合巫統的立場，包括歡迎馬華和國大黨退出國陣。

他說，就連（巫統代主席）莫哈末哈山也曾叫馬華退出國陣。

有關國陣在士毛月區州議席補選依然無法獲得華人和印裔支持，納茲里不認為是馬華和國大黨的問題，相反的而是國陣的失敗，因為他們是以聯盟的形式上陣。

“可是，無拉港區州議席補選的情況則不同，當時是馬華上陣，結果證明華人都唾棄馬華。”

不解為何說受委不符章程

納茲里說，國陣主席拿督斯里阿末扎希在國大黨代表大會上宣布委任他為國陣總秘書，因此，他對馬華和國大黨所謂“沒有被諮詢，納茲里國陣總秘書職位不符章程”言論感到不解。

“除了國大黨的最高理事，當時還有他們的代表……4個月後他們說沒有被諮詢？我不懂他們在說什？。”

他說，國陣章程所謂的“諮詢”並非一定要以開會方式，兩個人在電話中對話也是一種諮詢方式。

“我相信阿末扎希在委任我擔任總秘書時肯定諮詢了相關人士，包括馬華和國大黨。”

他說，他並不眷戀國陣總秘書職位，他當初答應出任這個職位是為了老友阿末紮希。

“當我們輸了509大選，這個職位原本屬意讓凱里擔任，但凱里拒絕了，長達6至7個月時間沒有總秘書，沒有人要擔任，顯然這因為已經不是輝煌時代的國陣，而是只剩下4黨的國陣。”

“當紮希見我，表示國陣輸了大選，7個月都無法填補總秘書職位，看起來不好看，也讓人覺得這個黨已經走向末路……既然我的老朋友開口了，我也接受了，這是在國大黨代表大會宣布的。”

納茲里強調，他不會對此事繼續爭辯，只希望馬華於周五國陣最高理事會會議提出討論，並於當天就有結果。

認為國陣不應被解散

納茲里說，他不明白退出國陣與解散國陣之間有什麼不同。但他個人認為國陣不應該被解散，並希望第15屆大選時是以國陣伊斯蘭黨的聯盟迎戰希望聯盟，而非巫統和伊斯蘭黨。

他說，馬華去年在大會通過解散國陣的提案，早前盛傳馬華會退出國陣，最後他們卻說不退出，要解散，他不知道有什麼不同。

“我希望周五的國陣最高理事會會議將會針對國陣的命運有個結果。可是，國陣的做法是，只要其中一黨不贊成，就不能解散國陣。”

無論如何，他認為，馬華必須在會議上獲得機會提呈他們的提案，然後討論，不能再讓這個課題長時間懸而未決，必須獲得解決。

納茲里說，隨著巫伊兩黨合作，他不知道周五會議會發生什麼事。

“可能贊成也說不定，因為國陣精神消逝了……但也不一定，別忘了，伊黨曾經是國陣的一分子。”

多元種族精神劃句點

他坦承，隨著巫統周二宣布與伊斯蘭“結婚”，所謂多元種族的“國陣精神”早已不復存在。

“我認為，我真的認為，即使馬華沒有提呈解散國陣的提案，國陣多元種族的精神其實已經劃下句點。”

贏兩場補選被說服挺巫伊合作

國陣總秘書拿督斯里納茲里說，巫統與伊斯蘭黨合作讓國陣意想不到地贏了兩場補選，“說服”了一直以來都是開明馬來人，且以馬來西亞人為先的他改變政治立場，如今已100%支持巫伊結盟迎戰第15屆大選，並將會巡回宣傳巫伊聯盟。

他今日在國陣總秘書辦公室召開記者會說，金馬侖及士毛月這2場補選對反對黨來說是難打的選戰，不論是國陣執政時期或現在，卻因為巫伊合作而贏了，“因此我被說服了，馬來人和伊斯蘭將成為我政治信仰的第一位，放在多元種族的利益之上。”

他聲稱，為了政治生存，他如今必須以馬來人及伊斯蘭為先，然後才是多元種族。

“這不代表巫統忽視非馬來人，只是以馬來人及伊斯蘭，還有巫統的利益為優先。”

納茲里說，每個政黨都需要有足夠的席位才能夠組成聯邦或是州政府，因此政治需求是至關重要的。

“我要宣布我全力支持巫伊全面合作，不只是補選而已；我會努力促成，確保在第15屆大選，這樣的合作模式將會繼續。”

他也為過去曾呼籲巫統為了國陣的多元種族聯盟，阻止它與伊斯蘭黨合作的政治錯誤，而向伊斯蘭黨黨員和及支持者公開道歉。

“巫伊合作也會維護非穆斯林的利益，我相信伊斯蘭黨也認同這一點。”

納茲里也說，509大選，他的硝山國會選區出現三角戰，國陣、人民公正黨和伊斯蘭黨派出的候選人都是馬來人，也造成了馬來票分裂。雖然他的多數票從1700票增加至2500票，可是，若巫伊當時有合作，他的多數票將會接近一萬票。

“以巫伊合作這個模式，若伊斯蘭黨不上陣，加上國陣和伊斯蘭黨的選票，總數是1萬7000票，公正黨只有8000多票，多數票會是多少？9000票。”

“我因此被說服了，這是為了巫統和伊斯蘭黨的政治生存。”

須照顧馬來人和伊斯蘭強化黨

有關巫統和伊斯蘭黨的合作，納茲里說，509大選的結果經已證明華人拒絕支持秉持多元種族主義的國陣。

“既然華人能為自己民族利益著想，為何馬來人不行？”

他呼籲不要巫伊合作形容為破壞種族和諧，因為非馬來人支持希盟的時候，也在做著一樣的事，卻沒有被指責。

“在這個多元種族國家，每一個政黨都希望獲得各族的支持。隨著巫伊合作，巫統必須照顧馬來人和伊斯蘭來強化黨，這是黨的決定，我不能違背且必須遵從，我是巫統的忠臣。”

至於巫伊合作會否為國家和諧帶來好處，納茲里說，國陣秉持多元種族主義，但在509大選，有分析指高達95%的華人還是支持反對黨。

“這不是報仇，為什麼華人可以為自己的民族著想，馬來人就不行？華人要多源流學校，他們可以談自己的利益，馬來人就不可以？”

“95%的華人和非穆斯林投票給希盟，只有5%還支持多元種族的國陣，這意味著華人的拒絕。”