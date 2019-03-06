保健品罐藏500萬毒品 圖快遞亞庇 1外籍男被捕







（亞庇6日訊）疑茶葉袋藏毒手法已遭執法當局識破，販毒集團如今改變策略，改把市值逾500萬令吉的毒品藏在保健補給品罐子內，再透過快遞送西馬運至亞庇，試圖瞞天過海。

這批重量達100公斤，疑似冰毒的毒品相信是先包裹在袋子中，然後再裝入保健補給品的罐子內，之後再裝箱，以快遞的方式從西馬送往亞庇，準備供應予沙巴的市場“需求”。

得益於現有掃描器的精確和敏銳度，沙巴關稅局成功識破販毒集團的新手法，在兵南邦縣內一間場所外，逮捕到一名年約40歲的外籍男子，起獲該批毒品。

大馬關稅局助理總監（執法）拿督阿都拉迪夫今日披露，關稅局執法人員是在2月21日下午2時15分展開逮捕行動，當時該名嫌犯正與該批可疑的箱子一起。

“我們在檢查後，發現箱內的健身補給品罐子內裝著的是毒品，相信是冰毒。”

阿都拉迪夫今日在沙巴關稅局大廈召開的記者會上，公布沙巴關稅局在過去1個月內打擊毒品的成果時，向記者這麼表示。

他也指沙巴關稅局所破獲的這宗健身補給品運毒案件，是沙巴關稅局在過去3年所偵破的最大宗冰毒案件。

不過他不願披露落網外籍男子的國籍，以免影響我國與鄰國之間的關系。

目前沙巴關稅局正援引1952年危險毒品法令39B（1）（a）條文及39B（2）條文調查此案。