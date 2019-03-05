納吉：我任國庫控股主席10年未曾虧

（沙亞南5日訊）前首相拿督斯里納吉說，國庫控股在他擔任主席長達10年期間，不曾面對虧損，不僅所投資的資產值沒有下降，反而每年創新高。

“我在擔任主席期間，國庫控股淨資產增長823億令吉，即從2008年的337億令吉，於2017年達到1160億令吉。”

“可是，在希望聯盟接手後，國庫控股的市場價值卻虧損了250億令吉，下滑至910億令吉。沒關系，910億令吉還是很多，國庫控股還有資產可以脫售。”

依據2018年淨值調整（NWA）計算，國庫控股旗下投資組合價值下跌21.6%，從2017年的1160億令吉減至910億令吉。

另外，巫青團前團長凱里指出，相比2017年29億令吉的稅前盈利，國庫控股去年的稅前虧損達63億令吉，確實是前所未有，10年來首見。

“國際控股於2018年主要投資的公司受全球經濟放緩影嚮，加上希望聯盟政府上任後，各種U轉的政策下，促使投資者對不穩定的股票市場缺乏信心，導致國際控股面對虧損。”

他說，在國庫控股旗下資產中的馬電訊（TM），股價為5令吉，但在第14屆大選後跌至3令吉9仙，最低時期（去年10月26日）更下滑至2令吉15仙。

他說，雖然股價在幾個月後有所上漲，但事實是目前的情況仍比大選前更糟，而且希盟政府至今還沒有表現出任何具體的國家經濟計劃。

凱里認為，更換董事經理丹斯理阿茲曼也是國庫控股蒙受虧損的其中原因。

他說，人民也還未忘記國庫控股失敗投資的例子，即資網上售賣衣褲零售商而損失8000萬令吉。