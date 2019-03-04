大專法令將廢除 教長：擬恢復學生會

（八打靈再也4日訊）教育部長馬智禮說，政府希望1971年大專法令可在2020年被另一個更全面的法令所取代，以便恢覆校園和學生的自主權，政府也有意恢覆大學的學生會。

他今日到馬大校園視察2019/2020年度校園選舉，及聆聽馬大校園選舉委員會（CEC）有關校園選舉籌備工作的報告後，呼籲人民給他和希盟政府更多時間履行承諾，包括通過國會去廢除1971年大專法令（ AUKU）。

他聲稱，他已在國會提議，為此也成立一個技術委員會，但這涉及法律、總檢察署、國會及冗長的過程。

恢覆學生自主校園選舉

他堤到，恢覆學生自主的校園選舉是希盟政府兌現的其中一個承諾，希望人民給予希盟政府更多時間和信心履行承諾。

“這是歷史性的一天，馬大上一次由學生自主的校園選舉是在1970年，時隔將近50年後，馬大學園選舉的權力終於回到學生的手中。”

“更重要的是，這是希盟政府兌現的其中一個承諾。我承認我們還有很多承諾要嘗試盡快兌現，這也是其中一個部分，只是一個開始。”

馬智禮披露，除了廢除大專法令，政府還想要恢覆學生會。

他說，改革已開始，請給我們信心並和我們合作，至於學生們，我們希望你們協助我們一起在國立大專和私立大專作出更多改革。

此次馬大校園選舉是全國公立大專首次賦權學生自辦，出席匯報會的有馬大校長拿督阿都拉欣哈欣、掌管學生事務處的馬大副校長阿都阿茲、馬大歷史系教授拿督黃子堅以及馬大校園選舉委員會主席瓦妮莎。