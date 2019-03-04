Wanna One姜丹尼尔 拍桌子鬧解約 亞洲巡迴喊卡

（首尔4日讯）拍桌子翻脸，姜丹尼尔：“让我走！”

自韩国限定男团Wanna One毕业后，C位成员姜丹尼尔近期开设个人VLIVE频道，透过直播即时和粉丝互动。没想到，姜丹尼尔日前主动要求和所属经纪公司LM解约，虽然尚未透露确切原因，但经纪公司方面则坦言双方确实有些误会，正在处理当中，不会对后续活动有任何影响。“积极沟通圆满解决。”不久后，LM再度回应表示双方并非是要解约，而是要求修正合约。

另外，有当地媒体指出BIGBANG胜利替姜丹尼尔介绍了1名40多岁的香港女性投资者，有意和他签约，但有报导指出该名女性只是丹尼尔母亲友人，众说纷纭。

出道势必推延

姜丹尼尔周日晚9点多发文承认与

公司有纠纷，并指出想透过社群网站向粉丝报平安，却遭公司拒绝。“不想让大家越等越担心，我决定鼓起勇气于明天中午12点（即为大马时间周一早上11点）开始新的IG帐号。”姜丹尼尔最后强调“请相信我，再等我一下，真相一定会被揭发出来”，等于杠上经纪公司。大批粉丝目前已开始在社群网站为他打气，盼他能顺利度过难关，再次站上舞台。

姜丹尼尔前年在选秀节目《PRODUCE 101》以157.8万高票拿下冠军，拿下Wanna One的C位出道机会，人气极高的他在Wanna One活动期间也接下多项人代言，该团解散后，他开设个人IG帐号，11小时追踪人次就破100万，还刷新世界纪录，个人发展备受各界期待，然而尚未出道就闹出合约纠纷，公司又是韩国娱乐龙头CJ E&M集团旗下子公司，合约之战若开打，恐难在短期内结束，出道计画势必将无限期推延。