逾5億收購AES存舞弊 國防部投報反貪會

（布城1日讯）国防部针对前朝政府所推行的自动执法系统（AES）计划，向反贪污委员会投报。

國防部長特別事務官拉菲查是依據以前總稽查司丹斯里安比林為首的政府行政、採購及財政調查委員會就這項計劃的調查結果，向反貪會投報。

他在報案後受詢時說，委員會的調查報告是在1月28日提呈部門，發現AES計劃對特許經營公司更有利可圖，及將政府置於面對損失風險的險境。

AES計劃是由Beta Tegap私人有限公司和ATES私人有限公司共同經營。

他聲稱，委員會也發現，政府行政人員包括前首相和數名前內閣部長，更傾向於政治利益。

收購計劃沒記錄在案

拉菲查說，調查也發現，由武裝部隊基金局（LTAT）接管AES計劃的建議有可疑點，這項建議只是獲前首相和數名部長在2014年9月討論後提出，並沒記錄在案。

“另一個疑點是，為何武裝部隊基金局需要支付5億5500萬令吉來收購AES，因為最初的成本僅是4000萬令吉。”

“依據畢馬威會計師事務所的估算，這項計劃的最高價值僅為2億5100萬令吉。”

拉菲查提到，以高於市價接管，將讓軍人所繳納的資金，曝露在虧損風險中，國防部促反貪會進一步調查，以鑑定這項接管建議的背後因素。

他也說，其部門尚有14宗該委員會的交換土地案件調查結果，仍未提交反貪會，及買車案的調查也還未提交。

“我們可能是一宗接一宗向反貪會投報，或是一次過報案，目前，我們還在重新閱讀和研究相關報告。”