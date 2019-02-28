面對47項挪用基金罪 扎希被控案移交高庭

（吉隆坡28日訊）地庭今日將前副首相兼巫統主席拿督斯里阿末扎希面對47項挪用健康思維基金會（Akalbudi）款項控罪的案件，轉移給高庭聆審。

來自反貪污委員會的主控官阿末沙茲裡副檢察司在案件重新過堂時告知地庭法官羅茲娜，高庭已批准辯方提出將案件從地庭移交高庭聆審的申請，因此羅茲娜將案件移交高庭。

阿末沙茲裡說，高庭法官莫哈末再尼於2月21日批准辯方的申請，但高庭仍未擇訂過堂日期。

挪用基金攤還張信用

他說，控方已經將超過300份文件交給辯方。

“僅有數份文件尚未交給辯方，包括數家銀行的支票，但將會於近期內交上。”

此案將於3月26日在高庭重新過堂，此案辯方以律師鄭寶德為首。

身穿峇迪的阿末扎希於上午9時04分進入庭內，在開庭前和2名男子交談，包括擔保人。他表現的開朗，並與媒體打招呼。

66歲的阿末扎希於去年10月19日及12月14日分別被控46項罪，今年2月20日加控一項失信罪，因此他目前共累積47項控狀，包括12項失信、8項收賄及27項洗黑錢罪。

他被控挪用健康思維基金會來攤還6張信用卡、繳付私人交通工具保險與駕駛執照費、匯款至一家律師樓、繳付諮詢公司費用及捐款給馬來西亞皇家警察足球協會。

他被指於2014年1月13日至2016年12月23日期間犯下罪行，抵觸《刑事法典》第409條文。

在8項貪污控狀下，阿末扎希被控身為公職人員即內政部長，接受Mastoro Kenny資訊科技與服務公司、Data Sonic集團公司及Profound Radiance有限公司共3家公司賄賂，以協助他們獲得MyEG計劃。

有關公司獲得內政部頒發為期5年的政府合約，向移民局供應1250萬張用於馬來西亞護照聚碳酸酯生物頁面（Polycarbonate Biodata Page）的晶卡，以及管理內政部屬下的巴基斯坦和尼泊爾外勞一站式中心。

他因此抵觸《2009年反貪污委員會法令》第16（a）（b）條文（涉嫌受賄），一旦罪成，可以被判處坐牢20年及罰款不少於賄金5倍或1萬令吉，視何者為高。

阿末扎希也面對27項於2016年至2018年期間涉嫌直接洗黑錢的控狀，抵觸《2001年反洗黑錢、反恐融資與非法活動收益法令》第4（1）（a）條文，即間接或直接涉及非法交易活動或手段獲得收益。

一旦罪成，他可以被判處坐牢15年及罰款不超過賄金5倍。