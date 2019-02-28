非法集團租單位偷電 業主揹逾56萬元電費





（吉隆坡28日訊）36名來自雪隆地區的商業單位業主申訴，非法集團通過地產經紀向他們租賃商業單位，隨後卻擅自竄改電表進行比特幣交易與采礦，在被國家能源公司（TNB）執法人員識破後便逃之夭夭，連累業主需承擔“偷電”的巨額電費，被追討介於9萬8000令吉至56萬1000令吉的驚人電費。

這些相信遭非法集團操控所租賃的商業單位，分別坐落在旺沙瑪珠（2宗投報）、士毛月（26宗）及萬撓紹佳那（8宗）。

其中4名受害業主於今日在旺沙瑪珠國會議員陳儀喬陪同下召開記者會指出，租戶通過房產經紀向他們租賃商業單位時，都聲稱要用來儲存貨物、電腦或提供電腦伺服器服務，而由於他們的商業單位都位於商業新區，來往的人不多，加上單位的大門與窗戶深鎖，難以窺探其中。

陳儀喬表示，在綜合所有業主的投報資料，得知這些單位內存放大量電腦，且24小時不間斷操作，相信是被用來進行比特幣交易與采礦的線上活動，不僅如此，為了避過業主耳目，這些租戶在電表箱安裝電流繞道設備，讓業主無法從每月電費單中察覺異狀，直到國能公司因有關單位不尋常用電量前往突擊檢查，才揭發電表被人動了手腳。

裝電流繞道設備

“這些租戶在被揭發後就不見蹤影，業主則被迫收拾爛攤子，被指控偷電且必須承擔高額欠費，否則就會按照法律程序被提控上庭。”

據悉，盡管業主已經向警方投報，但警方僅把案件列為業主與國能之間的尋常電費糾紛，要求業主自行與國能談判。

陳儀喬強調，當同一個地區有數十名業主都面對相同問題，顯然這已不是純粹偷電個案，而是有集團在操控的商業犯罪活動，警方必須調查，以免更多的業主蒙受不必要的錢財損失。

她也譴責國能公司，指該公司在處理這些投訴案件的態度非常不負責任，因為在業主前往陳情上訴時，國能職員曾出示資料表示這些不尋常的用電量與比特幣活動有關，顯然這已非新鮮事或是普通個案，當中明顯牽涉到犯罪集團活動，不應該選擇簡便的方法去處理，將業主當做代罪羔羊施壓還款。

“國能公司應該報警，與警方配合將幕後犯罪者繩之於法，作為我國唯一供電的機構，有必要維護消費人的權益；再者，一旦檢測到不尋常的用電量時，應該即刻通知業主，而非拖延至兩三個月後才采取行動。”

陳儀喬提醒公眾，在把產業租出去前，應該先了解租戶的身份背景，或者要求租戶自行向國能公司申請電供，免於自身承擔風險。

業主盼國能協商

4名受害業主代表指出，他們迫切希望國能公司能夠召集所有受害業主一起協商，除了提供電量計算的詳細資料，也希望國能公司能夠酌情給予合理的降價，讓他們可以盡快解決這事件。

4名業主代表是分別來自旺沙瑪珠的鐘慶維（74歲）和兒子鐘睿立（30歲），他們被追討近30萬令吉電費；來自士毛月的沈永成（40歲），被追討36萬令吉電費；林炳強（60歲）則被追討20萬5000令吉電費。目前已知被追討電費最高的是來自萬撓紹佳那（Saujana Rawang）的業主，被指欠費高達56萬1000令吉。

出席記者會的業主表示，他們的商業單位僅租出去半年至一年，但電費卻累積到數十萬令吉，讓他們感到難以置信，希望國能公司可以提供數據證明。

“我們並非不願意還錢，也了解到聘請律師打官司費用動輒要數十千，且不一定能勝訴，所以希望國能公司能夠給我們合理的價格，協助彼此盡快解決問題。”

部分業主表示，目前有些租戶仍駐守在商業單位內，但基於租賃合約的限制，業主並不能破門而入，因此對於單位內的情況一無所知。

業主可控租戶索款

旺沙瑪珠國會議員服務中心法律顧問邱君億律師指出，在不還錢的前提下，國能公司將會按照標準作業程序將業主提控上庭，而業主能夠做的是向租戶提出訴訟，索討回應得的款項。

此外，業主也必須向法庭出示所有的證據，證明自己並非欠費者，包括租賃協議書及其他文件。

另一名律師溫盛中補充，在其中兩份不同的租賃協議發現到奇怪現象，即租戶的名字不一樣，但簽名卻一致，懷疑是出自同一個集團。此外，他也勸請民眾不要以身試法篡改電表，首次犯罪的最高刑罰為10萬令吉或坐牢5年或兩者兼施。