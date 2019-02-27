【特金二會】會否宣佈韓戰結束 特朗普稱拭目以待







（河內27日訊）美國總統特朗普與朝鮮最高領導人金正恩今天起一連兩天，在越南河內舉行第二次美朝峰會。兩人在當地時間傍晚6時30分（大馬時間下午7時30分）在河內的索菲特傳奇大都會酒店，進行20分鐘一對一對話，然後在幕僚陪同下共晉晚餐。雙方官員明天才加入會談，預計會後將發表《河內宣言》。

兩人見面握手長達11秒，有說有笑，之後坐下回答記者提問。金正恩表示，過去數月的耐性及努力，克服了很多障礙，使美朝峰會得以舉行，強調有信心會取得好結果。他又形容，美朝峰會是特朗普的勇敢決定。

特朗普形容他與金正恩有很好的關係，金正恩是偉大領袖，相信朝鮮有巨大經濟潛力及極好的未來。被問到峰會能否正式宣布韓戰結束，特朗普指雙方都期待，會拭目以待。

一對一會談20分鐘

20分鐘的會談後，兩人各由兩名幕僚和翻譯陪同共晉晚餐，美方官員是國務卿蓬佩奧及署理白宮幕僚長馬爾瓦尼，朝方則是勞動黨中央副委員長金英哲及外長李勇浩。

有分析預料，美朝在是次會議中取得重大成果的可能性不大，但仍可能達成具體成果，例如尋求停運部分核設施，消除部分制裁等。

分析指，朝鮮不會因峰會而決定完全棄核，包括進入核銷毀驗證程序、讓外界驗證寧邊棄核真偽、或申報、銷毀並核查所有的鈾和■提煉設施；亦不可能承諾拆解彈頭並運出境外、或銷毀核原料。

或只能達小交易

美國一直尋求朝鮮能達致完全無核化，惟金正恩多次重申，美方必先停止制裁方會行動。因此美方亦不太可能全面解除制裁、或宣告終結韓戰簽定和平協議，更不會正式建交。分析預計，峰會上較可能達成“小交易”，朝鮮或願意封存、停運寧邊核設施和東倉里導彈基地，以及消除朝鮮洲際彈道導彈對美國本土的威脅，另外承諾全面申報核導設施。而美國以放寬對平壤制裁作措施，包括考慮將金剛山旅遊的韓朝合作豁免於聯合國制裁之外，以雙方互換聯絡官及設立聯絡辦事處。