諾希山：大熱天避免中暑 民眾多喝水勿曝曬

（布城27日讯）随著炎热气候来袭，卫生总监拿督诺希山提醒民众要喝大量煮过的水、不要在太阳下暴晒及减少体力活动，以避免出现脱水与中暑。

他說，根據氣象局，我國因東北季候風持續至3月底而出現氣候炎熱情況，過度炎熱的天氣會導致頻出汗，體內的水分將減少，進而造成容易感到疲倦、缺乏力氣、容易脫水與中暑。

他今日發文告呼籲民眾，若期間患上咳嗽、傷風、哮喘、眼疾、肺部感染等疾病，必須即刻就醫，以免病情惡化。

“我們也呼籲煙民，不論是香煙、電子煙或水煙，都應該停止。”

諾希山促請民眾為應對天氣炎熱的情況做好準備及採取必要的措施，更多詳情，可以瀏覽衛生部官網http://www.myhealth.gov.my/cuaca-panas-a-kesihatan。

隆柔吉玻最高氣溫36度

他也發佈在炎熱天氣下保持健康的圖表，當中涵蓋3項主要額的項目，即減少體力活動，因體力活將加速脂肪燃燒及身體的溫度將提高；多喝煮過的水，不要等到口渴才喝，確保每天喝超過8杯水，若進行體力活動，每15至20分鐘重複喝200至250毫升的水；以及盡量呆在較陰涼的環境下，如室內、選擇有冷氣的地方、增加洗澡的次數及開風扇。

此外，他也列出6項民眾必須注意的額外事項，包括多吃含有大量果汁的水果、避免激烈的運動、減少飲用咖啡因、含酒精及甜的飲、多喝碳酸型飲料、在太陽下撐傘或戴帽子及選擇亮色、輕薄及寬鬆的衣物。

根據氣象局今日對國內各州的氣象預測，最高氣溫介於攝氏32度至36度，其中以吉隆坡、柔佛、吉打和玻璃市的最高氣溫為攝氏36度。

氣象局2月27日的各州天氣預測

州屬最高溫度（°C ） 最低溫度（°C ）

玻璃市 36 23

哥布林 36 23

檳城 35 25

霹靂 34 23

吉蘭丹 33 22

登嘉樓 31 22

彭亨 34 23

雪蘭莪 35 23

吉隆坡 36 24

布城 35 23

森美蘭 34 23

馬六甲 35 23

柔佛 36 23

沙巴 34 22

納閩 32 25

砂拉越 32 24